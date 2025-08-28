Лукашенко намерен подарить мешки с картошкой мировым лидерам на саммите ШОС

28 августа 2025, 12:49

Фото: iStock/cash14

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен подарить мировым лидерам мешки с картошкой на ближайшем саммите ШОС. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого».





В издании отмечают, что саммит ШОС состоится в конце августа. Помимо картошки Лукашенко намерен подарить лидерам белорусское рапсовое масло. В общем, президент подготовил десять корзин с гостинцами.



На данный момент Лукашенко проводит конференцию по актуальным вопросам развития картофелеводства в стране. В ходе нее он отметил, что в Белоруссии картофеля «как всегда достаточно».





«Потребляли и сейчас потребляем больше всех не только на постсоветском пространстве, но и в мире: 160 килограммов на брата, а то и 180 было», — сказал президент.