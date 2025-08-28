Лукашенко высказался о своём авторитарном стиле правления Белоруссией
Лукашенко признался, что управлять Белоруссией не по-диктаторски не получается
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не хотел бы управлять страной авторитарно и по-диктаторски, однако по-другому пока не получается. Слова лидера приводит пресс-служба его администрации.
При этом не уточняется, в каком контексте было сделано такое заявление.
Также в этот день Лукашенко совершил рабочую поездку в Могилёвскую область, где провёл совещание по вопросам развития картофелеводства. Об этом писало БелТА. Белорусский президент высоко оценил урожайность в этом году и подчеркнул, что местными работниками сферы сельского хозяйства было сделано всё, о чём просило правительство.
