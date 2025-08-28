Лукашенко высказался о своём авторитарном стиле правления Белоруссией

28 августа 2025, 14:02

Лукашенко признался, что управлять Белоруссией не по-диктаторски не получается

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не хотел бы управлять страной авторитарно и по-диктаторски, однако по-другому пока не получается. Слова лидера приводит пресс-служба его администрации.