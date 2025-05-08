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Лукашенко обратился к белорусам с заявлением о картофеле: «Мы продержимся месяц»

Лукашенко заверил, что белорусы не останутся без картофеля
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о тяжелой ситуации с картофелем, но пообещал, что без этого овоща белорусы не останутся, сообщил «Первый информационный» канал.
«Если вы беспокоитесь о картофеле — мы продержимся месяц. Но без картофеля не останемся», — обратил внимание белорусский лидер на открытии Международного выставочного центра в Минске.

Александр Лукашенко подчеркнул, что граждане желают приобретать продукты по низким ценам, а фермеры, напротив, стремятся продать свой товар дороже. Со слов президента Белоруссии, в России цены на картофель оказались намного выше.

«Вот они и начали продавать там, где дороже», — уточнил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в нескольких странах, включая РФ, наблюдается дефицит картофеля, и в ближайшее время ситуация не примет иной оборот. По мнению президента, нужно дополнительно посеять семенной картофель. Белорусский лидер также напомнил, что до этого давал указание создать стабилизационные фонды и сделать запасы продукции, чтобы обеспечить население.

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В Москве состоялась церемония нанесения имени героя Советского Союза на мемориальную стелу
08 мая 2025, 20:00

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

В УФСБ России по Москве и Московской области состоялась торжественная церемония нанесения на мемориальную стелу Управления имени сотрудника органа безопасности — героя Советского Союза Сергея Медведева, который погиб в 1942 году во время исполнения воинского долга, сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области.
В мероприятии приняли участие сотрудники Управления, кадеты военно-патриотического центра «Вымпел», а еще потомки столичных чекистов, увековеченных на мемориальной стеле Управления.

Сергей Медведев появился на свет 12 ноября 1912 года в селе Кромово, Мглинского уезда, Орловской области, служил в органах безопасности с 1939 года.

Медведев участвовал в битве за Москву в составе мотострелкового полка УНКВД Московской области. Он отличился при выполнении задания за линией фронта: группа под руководством героя, которая действовала на калининском направлении, уничтожила 16 фашистов, две повозки с военным имуществом противника и перерезала в 11 местах проводную телефонную связь.

В Красной Армии Медведев командовал огневым взводом 1-ой бригады 7-й дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта. В бою под Харьковом взвод героя атаковал немецкую колонну, он уничтожил пять танков и порядка 200 солдат и офицеров противника. Сам Медведев уничтожил 17 фашистов и один вражеский танк. В этом бою герой и погиб.

Долгое время УФСБ не знали о подвиге своего работника. В год празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне историческая правда восстановили. Тогда имя Сергея Медведева включили в мемориал Управления «Вечная слава чекистам, павшим в боях за Родину».

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В Нью-Йорке отменили бесплатный концерт певицы Кейлани из-за антисемитских высказываний
08 мая 2025, 19:18

Кейлани (Фото: Инстаграм* @kehlani)

В Нью-Йорке отменили бесплатный концерт популярной певицы Кейлани в Центральном парке, сообщила газета The Post.
Фонд парка, который финансируется из городского бюджета, отменил выступление спустя несколько часов после получения письма от администрации мэра города — Эрика Адамса. Власти Нью-Йорка пригрозили отозвать у фонда лицензии на все летние мероприятия из-за участия в концерте артистки, которая известна своими антисемитскими высказываниями.

Со слов мэра города, проведение шоу угрожало бы безопасности его гостей.

«Мы твердо и решительно верим в художественное самовыражение всех видов. Однако безопасность наших гостей и артистов имеет первостепенное значение, и в свете этих опасений концерт был отменен», — объяснили в фонде.

Ранее исполнительница Кейлани сняла клип об интифаде (восстание; в настоящее время под интифадой чаще всего понимают вооруженную борьбу палестинских арабов против Израиля).

Помимо прочего, 29-летняя певица делилась в социальных сетях картой, на которой еврейская страна уничтожена.

Член городского совета Джули Менин обратила внимание, что решение об отмене концерта было правильным.

«Городские парки должны поощрять инклюзивность, а не стремиться искоренить или очернить какое-либо сообщество с помощью враждебных высказываний. Деньги налогоплательщиков не должны использоваться для пропаганды хейт-спича против какой-либо группы», — ​выразила свое мнение Менин.

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В «Мослифте» прокомментировали запрет на использование лифтов 9 мая
«Мослифт» опроверг запрет на использование лифтов 9 мая в Москве
08 мая 2025, 18:26

Фото: iStock/Denis Mamin

В Telegram-каналах распространяется информация о том, что «Мослифт» якобы запретил жителям Москвы и гостям столицы пользоваться лифтами в многоквартирных домах 9 мая с 09:00 до 13:00 в связи с возможными перебоями в работе мобильной сети. В компании публикации назвали фейками, пишет издание «Подъём».
Сотрудники «Мослифта» удивились распространяемым сведениям, поскольку такого запрета в принципе быть не может, так как каждый лифт оснащён автономной связью, не требующей подключения к мобильному интернету. В случае возникновения каких-то проблем во время передвижения на лифте, необходимо связаться с диспетчером, который находится в районе расположения конкретного дома. Такого рода связь производится по другим каналам, поэтому сбоев быть не должно.

В результате жителям и гостям столицы посоветовали не придавать значения таким вбросам, а доверять только проверенной информации из официальных источников.

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#дома
#лифты
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#9 мая
#сбой
#интернет
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Психолог раскрыла 5 поступков, которые нельзя прощать внукам
Психолог Коржаева: неуважение и подлость внуков нельзя поощрять
08 мая 2025, 16:51

Фото: iStock/ monkeybusinessimages

Из-за большой любви к внукам бабушки и дедушки порой прощают малышам всевозможные шалости и непослушание. Однако в каких-то случаях поведение детворы не должно оставаться незамеченным или же в потом родные внуки могут стать причиной переживаний, расстройств и даже обострения болезней. Клинический психолог Ирина Коржаева объяснила, когда подрастающему поколению нужно сказать «стоп».
По мнению эксперта, нельзя, чтобы безразличие к родственникам «сходило с рук» детям.

Если терпеть отчуждение, это может привести к еще большему безразличию со стороны малышей. В итоге бабушки и дедушки начнут физически и психически истощаться, что приведет к повышению давления, депрессии и даже инфарктам.

Еще не стоит позволять подрастающему поколению использовать себя, считает Коржаева.

«Внуки появляются, но только когда что-то надо: ты мне пенсию, я тебе пару минут внимания. Не любовь это», — выразила свое мнение психолог в беседе с Life.ru.

Если поощрять схему «ты — мне, я — тебе», она может закрепиться в поведении и исказить всю суть семейной связи.

Коржаева обратила внимание, что ни в коем случае нельзя поощрять неуважение, ведь грубость со временем превращается в откровенные оскорбления.

Психолог напомнила, что не стоит позволять малышам уходить от ответственности за такие действия, как воровство и мошенничество.

«Прощая подлость, мы позволяем ей разрастаться, такое поведение необходимо пресекать», — добавила эксперт.

Еще один проступок, который нельзя прощать внукам — злонамеренность. Когда ребенок сознательно причиняет больно — это не ошибка, а выбор. По словам Коржаевой, это является результатом былых ошибок и незамеченных проступков. Психолог уточнила, что такое поведение требует немедленной реакции, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений.

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#психолог
#дети
#отношения
#семьи
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Родион Газманов поздравил россиян с Днем Победы
08 мая 2025, 15:05

Родион Газманов (Фото: Инстаграм* @rodder13)

Певец Родион Газманов поздравил россиян с Днем Победы и рассказал о значении праздника для своей семьи.
«Мы никогда вместе этот праздник не отмечали, потому что отец, как правило, на своих гастролях, я на своих», — признался Родион в эфире «Радио 1».

Иногда родные собирается днем, в перерыве между площадками для выступления. Однако чаще всего Олег Газманов и его сын проводят 9 мая в работе, рассказал певец.

«Когда чуть-чуть становится потише вокруг, тогда мы встречаемся», — добавил Родион.

Певец откровенничал, что много раз в подростковом возрасте пытался узнать у бабушек и дедушек про войну, но они не рассказывали.

«Я потом уже понял: для них это было слишком тяжелые воспоминания. Они не хотели возвращать это в жизнь», — подчеркнул артист.

В этом году Родион проведет День Победы, выступая в Москве.

«Дорогие друзья, уважаемые россияне, да и в принципе все, кто говорит на русском языке в любой стране мира, это наш праздник — День Великой Победы. Я поздравляю вас с ее юбилеем. 80 лет назад наши предки победили фашизм и это исторический день. Это день, который никогда нельзя забывать. Это праздник, который нужно всегда носить с собой», — заключил Родион Газманов.

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