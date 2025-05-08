Лукашенко обратился к белорусам с заявлением о картофеле: «Мы продержимся месяц»

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о тяжелой ситуации с картофелем, но пообещал, что без этого овоща белорусы не останутся, сообщил «Первый информационный» канал.
«Если вы беспокоитесь о картофеле — мы продержимся месяц. Но без картофеля не останемся», — обратил внимание белорусский лидер на открытии Международного выставочного центра в Минске.
Александр Лукашенко подчеркнул, что граждане желают приобретать продукты по низким ценам, а фермеры, напротив, стремятся продать свой товар дороже. Со слов президента Белоруссии, в России цены на картофель оказались намного выше.
«Вот они и начали продавать там, где дороже», — уточнил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в нескольких странах, включая РФ, наблюдается дефицит картофеля, и в ближайшее время ситуация не примет иной оборот. По мнению президента, нужно дополнительно посеять семенной картофель. Белорусский лидер также напомнил, что до этого давал указание создать стабилизационные фонды и сделать запасы продукции, чтобы обеспечить население.
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