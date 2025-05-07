Лукашенко подписал закон ко Дню Победы

Король Великобритании Карл III страдает от рака, что подтвердил его сын, принц Гарри, в недавнем интервью британским СМИ. Гарри выразил желание помириться с королевской семьёй и прекратить конфликты, однако отметил, что король не готов к общению из-за существующих разногласий. Принц также добавил, что не знает, сколько времени осталось его отцу.