Лукашенко подписал закон ко Дню Победы

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Закон об амнистии осужденных к 80-летию Победы подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, предварительно, амнистия коснется почти восьми тысяч заключенных.
«В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц», — сказано в публикации.
Отмечено, что закон предусматривает освободить от наказания или смягчить его лицам, у которых менее тяжкие преступления и они не представляют большой опасности для общества. К таковым относятся беременные женщины, несовершеннолетние, инвалиды первой и второй групп и прочие категории граждан.
Для применения закона нужно полное возмещение ущерба и положительная характеристика.
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