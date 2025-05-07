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Лукашенко подписал закон ко Дню Победы

Лукашенко амнистировал осужденных ко Дню Победы
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Закон об амнистии осужденных к 80-летию Победы подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, предварительно, амнистия коснется почти восьми тысяч заключенных.
«В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц», — сказано в публикации.

Отмечено, что закон предусматривает освободить от наказания или смягчить его лицам, у которых менее тяжкие преступления и они не представляют большой опасности для общества. К таковым относятся беременные женщины, несовершеннолетние, инвалиды первой и второй групп и прочие категории граждан.

Для применения закона нужно полное возмещение ущерба и положительная характеристика.

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Петерсен: Фридрихом Мерцем двигал страх, поэтому ему пришлось договариваться
07 мая 2025, 15:00

Фото: iStock/photosvit

В Германии разразился серьезный политический скандал, когда депутаты Бундестага лишь со второй попытки утвердили кандидатуру Фридриха Мерца на пост канцлера. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) известен своей антироссийской позицией, его первое голосование для назначения на должность завершилось неудачей.
​Специалисты отмечают, что подобная ситуация, когда коалиционные депутаты не смогли утвердить кандидатуру канцлера, произошла впервые в истории страны. После нескольких часов обсуждений депутаты изменили свое мнение и избрали Мерца канцлером.

Депутат Гамбургского ландтага Ольга Петерсен в беседе с ОСН прокомментировала ситуацию, указав на наличие внутриполитического кризиса. По ее словам, страх перед возможными выборами и ростом популярности партии «Альтернатива для Германии» заставил Мерца подписать коалиционный контракт и искать компромиссы.

Она также отметила, что первое голосование стало актом недоверия, который может угрожать стабильности новой коалиции.

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Вучич вылетел в Москву, пишут СМИ
РИА Новости: Вучич вылетел в Москву для участия в торжествах в честь 9 Мая
07 мая 2025, 13:30

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Сербский лидер Александр Вучич вылетел в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на источник.
«Президент Сербии отправился на самолете в Москву, где будет присутствовать на параде Победы на Красной площади», — сказано в материале.

Как отмечал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, в пятницу, 9 мая, глава государства встретится с Вучичем. Политики обсудят обстановку на Балканах и двусторонние отношения государств.

По данным сербских журналистов, литовские и латвийские власти установили запрет на пролет самолета Вучича через их воздушное пространство.

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#сербия
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Принц Гарри не знает, сколько времени осталось королю Карлу III
07 мая 2025, 12:11

Король Великобритании Карл III (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Король Великобритании Карл III страдает от рака, что подтвердил его сын, принц Гарри, в недавнем интервью британским СМИ. Гарри выразил желание помириться с королевской семьёй и прекратить конфликты, однако отметил, что король не готов к общению из-за существующих разногласий. Принц также добавил, что не знает, сколько времени осталось его отцу.
Информация о болезни короля появилась в начале прошлого года. В официальном заявлении Букингемского дворца говорилось, что во время лечения Карл III продолжит выполнять свои государственные обязанности, однако детали о ходе лечения оставались неизвестными. По неофициальным данным, врач короля утверждал, что лечение проходит успешно, но последующие события вызвали сомнения у западных наблюдателей.

Осенью прошлого года во время королевского визита в Австралию и Самоа королева Камилла не смогла сдержать слёз после слов короля о его надежде дожить до следующего визита. Судя по опубликованным фотографиям, её реакция была крайне эмоциональной, что многие СМИ интерпретировали как свидетельство осознания смертности короля на фоне его болезни. Несмотря на недостаток любви к Карлу III, многие британцы выражают ему сочувствие.

В своём интервью Гарри поделился, что чувствует опустошение из-за отношений с семьёй и не знает, как достичь примирения, чтобы вернуть жену и детей в Великобританию. Он также отметил, что скучает по семье и простил её.

«Между мной и некоторыми членами семьи было много разногласий... Я хочу примириться. Нет смысла продолжать борьбу. Жизнь бесценна», — приводит его слова argumenti.ru.
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Политолог допустил, что Пакистан может нанести ответный удар по Индии
Политолог Куприянов: Пакистан может показательно ударить по гидросистемам Индии
07 мая 2025, 11:40

Фото: iStock/Evan Austen

Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в интервью RT охарактеризовал ожидаемый «удар возмездия» Индии по Пакистану.
Он предположил, что атака, вероятно, была осуществлена с использованием беспилотных летательных аппаратов и авиации в районе Джамму и Кашмира. По его словам, пакистанская сторона была подготовлена, однако индийская операция оказалась успешной.

Куприянов также выразил мнение, что после ночной атаки Индии можно ожидать ответные действия со стороны Пакистана. Он отметил, что пакистанцы, скорее всего, не будут атаковать индийские базы, а могут провести демонстрационную акцию, чтобы показать возможность удара по плотинам и гидроэлектростанциям Индии.

Военный эксперт Виктор Литовкин добавил, что обе страны обладают ядерным оружием, и международное сообщество должно предпринять все возможные меры, чтобы избежать его применения. Он подчеркнул, что обострение ситуации на границе может привести к серьезной ядерной угрозе, и призвал дружественные к Индии и Пакистану страны, включая Совет Безопасности ООН, активно работать над мирным разрешением конфликта.

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Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в войне против фашизма
Президент Кубы: Весь мир должен быть очень благодарен СССР
07 мая 2025, 11:29

Фото: iStock/Ekaterina Dorozhkina

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Глава государства отметил вклад СССР в победе над фашизмом.

«Я думаю, что весь мир должен быть очень благодарен СССР и Красной армии», — приводит слова главы Кубы RT.
Ожидается присутствие Диас-Канеля на параде, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Лидер Кубы 4 мая посетил Санкт-Петербург. На 7 мая запланирована встреча президента России Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля.

Сообщается, что окончательный список высоких иностранных гостей на парад Победы 9 мая еще полностью не сформирован. Ожидается приезд представителей не меньше 20 стран. Из европейских лидеров в Москву прибудут премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич.

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