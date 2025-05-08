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Лукашенко заявил, что задержался у власти, и призвал белорусов «потерпеть»

Лукашенко заявил, что немного задержался у власти в Белоруссии
Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержался у власти, и попросил сограждан «потерпеть». Об этом он заявил на церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске, передаёт ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что фактически новое поколение приведено к власти, однако должны оставаться и более опытные политики. В связи с этим Лукашенко призвал белорусов «потерпеть», добавив что он «немножко задержался» у власти.

Также белорусский лидер призвал жителей страны профессионально выполнять свои обязанности на рабочих местах, чтобы в каждой структуре поддерживалась бесперебойная деятельность.

Несмотря на это заявление, в конце января Лукашенко отмечал, что не ищет себе преемника для передачи власти.

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Глава Кубы осудил Трампа за слова о роли США во Второй мировой войне
08 мая 2025, 11:17

Дональд Трамп (фото: 45office.com)

Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил американского коллегу Дональда Трампа за слова о том, что США внесли больший вклад в победу над гитлеровской Германией, чем Советский Союз.
Глава государства в беседе с RT назвал заявления Трампа ксенофобными и агрессивными. Он подчеркнул, что Запад начал продвигать русофобию для искажения и обесценивания заслуг СССР. Фактически, это является фашизмом, подчеркнул Мигель Диас-Канель.

Кубинский политик также добавил, что эти же люди выступают за ужесточение блокады и включение Кубы в перечень государств-террористов, а также за расширение НАТО к границам с Россией. Мигель Диас-Канель вновь отметил, что действия Запада являются одной из форм фашизма.

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#запад
#победа
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Один из крупнейших воздушных боёв в истории произошёл на границе Индии и Пакистана
CNN: на границе Индии и Пакистана произошёл один из крупнейших воздушных боёв
08 мая 2025, 09:43

Фото: iStock/yucelyilmaz

На границе Индии и Пакистана произошёл один из крупнейших воздушных боёв в новейшей истории авиации. Об этом сообщает CNN.
Высокопоставленный источник в службе безопасности Пакистана уточнил, что в результате воздушной схватки между пакистанскими и индийскими истребителями были сбиты пять самолётов Индии. Этот бой стал одним из крупнейших и продолжительных в новейшей истории авиации.

Более часа происходило сражение 125 истребителей. При этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства. Обмен ракетными обстрелами вёлся на расстоянии свыше 160 километров.

Напомним, что 6 мая Индия начала операцию «Синдур», нанеся удар по Пакистану. Индийская сторона заявила, что целью ударов были исключительно лагеря террористов.

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#индия
#лагеря
#операции
#удар
#пакистан
#авиация
#история
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«Известия»: Украина хочет сорвать парад Победы для демонстрации слабости РФ
08 мая 2025, 06:06

Фото: iStock/Diy13

Украина попытается сорвать парад Победы 9 мая, чтобы показать международному сообществу слабость России. Об этом заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Если Киеву удалось бы сорвать праздник, то таким образом он бы продемонстрировал слабость России», — передает слова Блохина издание «Известия».

Эксперт отметил, что таким образом Украина хочет подорвать международный престиж РФ. Помимо этого Блохин заявил, что если киевский режим решит ударить по Красной площади, то тогда «от Киева мокрого места не останется».

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#эксперт
#праздник
#украина
#рф
#россия
#парад победы
#9 мая
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В четверг Трамп объявит о заключении торговой сделки между Великобританией и США
NYT: в четверг Трамп объявит о торговой сделке с Великобританией
08 мая 2025, 05:26

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

ПРезидент США Дональд Трамп в четверг должен объявить о заключении торгового соглашения с Великобританией. Об этом сообщает New York Times.
«Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что США заключат торговое соглашение с Британией», — передает газета со ссылкой на источники.

Ранее американский лидер объявил о проведении большой пресс-конференцию по поводу заключения первой крупной торговой сделки США. О том, с кем именно Вашингтон подписал соглашение, не уточнялось.

«Радио 1» сообщало, что Дональд Трамп оценил подписание сделки по полезным ископаемым с Украиной. Президент заявил, что соглашение может принести США свыше 350 миллиардов долларов.

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#сша
#соглашение
#президент
#дональд трамп
#сделки
#великобритания
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Глава МИД Чехии Липавский: РФ не имеет никаких прав на памятник маршалу Коневу
08 мая 2025, 05:03

Фото: iStock/Konoplytska

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Россия не имеет никаких прав на памятник маршалу Ивану Коневу, так как он был установлен чешскими большевиками. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.
«О деле Конева: "Россия не имеет никаких прав на статую. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге 6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве. А чешские демократы решили убрать его, чтобы указать на темную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов», — говорится в заявлении.

При этом ранее посол РФ в Праге Александр Змеевский заявлял, что Россия хочет узнать точное нахождение убранного памятника, чтобы узнать, в каком он состоянии. Памятник маршалу Коневу был демонтирован в 2020 году. Мэрия Праги связала это с ведущей ролью военноначальника в подавлении восстания в Венгрии 1956 года, а еще его участием в подготовке к вводу войск пяти государств Организации Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года, когда солдатами был подавлен процесс демократических реформ.

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