Лукашенко заявил, что задержался у власти, и призвал белорусов «потерпеть»

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержался у власти, и попросил сограждан «потерпеть». Об этом он заявил на церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске, передаёт ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что фактически новое поколение приведено к власти, однако должны оставаться и более опытные политики. В связи с этим Лукашенко призвал белорусов «потерпеть», добавив что он «немножко задержался» у власти.
Также белорусский лидер призвал жителей страны профессионально выполнять свои обязанности на рабочих местах, чтобы в каждой структуре поддерживалась бесперебойная деятельность.
Несмотря на это заявление, в конце января Лукашенко отмечал, что не ищет себе преемника для передачи власти.
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Также белорусский лидер призвал жителей страны профессионально выполнять свои обязанности на рабочих местах, чтобы в каждой структуре поддерживалась бесперебойная деятельность.
Несмотря на это заявление, в конце января Лукашенко отмечал, что не ищет себе преемника для передачи власти.
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Анастасия Чинкова