«Войны завтра не будет»: Лукашенко оценил возможность скорого начала конфликта

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил граждан: «войны завтра не будет». Своё заявление он сделал на торжественном собрании, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости.
«Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет», — объявил он.Лукашенко отметил, что Запад стремится переписать историю и подорвать память о подвиге советского народа. Предотвратить конфликт можно только через защиту исторической правды и правильное воспитание молодежи. Президент Белоруссии подчеркнул, что системная работа с подрастающим поколением — ключ к сохранению мира.
«Если мы выстоим сегодня в борьбе за умы и сердца наших детей, нашей молодежи, мы обойдемся без войны», — заверил Лукашенко.Ранее «Радио 1» напоминало, что Всероссийская акция «Услышать Победу» продлится до 15 мая. Она проводится в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Акция позволит всем желающим погрузиться в атмосферу исторических событий 1945 года через архивные аудиозаписи.
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