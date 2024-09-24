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Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил белорусские ударные БПЛА «Чекан В» и «Беркут-3». Об этом сообщает Sputnik Беларусь. По данным издания, беспилотные летательные аппараты местного производства главе государства показали на полигоне под Брестом.
По данным Госкомвоенпрома, обе модели БПЛА создали, а после взяли на вооружение в белорусские войска в 2024 году. «Чекан В» предназначен для поиска, обнаружения и атаки на стационарные или малоподвижные цели на земле, а «Беркут-3» — для разведывательных операций с использованием оптики обычного и инфракрасного диапазона.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. Он также подчеркнул, что никому — ни Украине, ни России, ни США, которые привыкли прятаться за океаном — не следует нападать на страну. Белоруссия, по его словам, — географический центр Европы, перекресток всех путей, потому многие войны проходили через ее земли.
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