«Расстрелять вертолет Лукашенко»: Как заговорщики планировали переворот в Белоруссии

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Заговорщики, которые планировавшие государственный переворот в Белоруссии, собирались расстрелять из пулемета вертолет президента РБ Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1» в анонсе к документальному фильму об участниках заговора. Детали раскрыл один из осужденных Юрий Зенкович.
«(Собирались – ред.) расстрелять вертолет главы государства либо на взлете, либо на посадке из крупнокалиберного пулемета», – сказал о планах Зенкович в фильме «Убийственный заговор. Цель - Лукашенко».
Зенковича приговорили в Минске 5 сентября 2022 года. Его признали виновным по делу о заговоре с целью захвата власти. Заговорщик получил 11 лет колонии усиленного режима.
Ранее Лукашенко в ходе выступления на патриотическом форуме «Если мы едины» в честь Дня народного единства заявил, что нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны.
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Лия Мурадьян