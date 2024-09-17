Лукашенко раскрыл, с чего может начаться третья мировая война

Фото: Сайт Кремля
Нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления на патриотическом форуме «Если мы едины» в честь Дня народного единства.
Он предупредил всех противников и соперников Белоруссии, что в случае нападения на страну вспыхнет третья мировая война.
Глава государства отметил, что ни украинцам, ни россиянам, ни американцам, желающим отсидеться за океаном, не следует совершать нападение на Белоруссию. Страна находится на перекрёстке всех путей, подчеркнул Лукашенко, она является географическим центром Европы, и многие вооружённые конфликты проходили через её земли.
Президент добавил, что сделает всё, чтобы на территории Белоруссии больше не было войны. При этом в арсенале армии имеется все для того, чтобы враги задумались, прежде чем двинуться в направлении страны.
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Глава государства отметил, что ни украинцам, ни россиянам, ни американцам, желающим отсидеться за океаном, не следует совершать нападение на Белоруссию. Страна находится на перекрёстке всех путей, подчеркнул Лукашенко, она является географическим центром Европы, и многие вооружённые конфликты проходили через её земли.
Президент добавил, что сделает всё, чтобы на территории Белоруссии больше не было войны. При этом в арсенале армии имеется все для того, чтобы враги задумались, прежде чем двинуться в направлении страны.
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Анастасия Чинкова