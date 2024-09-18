Лукашенко получил песню «Баллада о диктаторе» на патриотическом форуме

Фото: сайт Кремля
На патриотическом форуме в Минске, посвященном Дню народного единства, президенту Беларуси Александру Лукашенко представили песню «Баллада о диктаторе».
Этот сюрприз был подготовлен специально для главы государства, который до момента премьеры не знал о существовании композиции, сообщает агентство Белта.
Как пояснила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, песня была создана молдавским поэтом Павлом Дугановым. Эйсмонт подчеркнула, что Дуганов, хотя и не является белорусом по происхождению, проявил глубокое понимание белорусских реалий и выразил поддержку Беларуси в сложные времена, в том числе во время протестов 2020 года.
Напомним, Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать в СМИ случаи нарушения госграницы беспилотниками. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он отметил, что Минску удалось по каналам связи договориться с Киевом о том, что в СМИ не будут озвучиваться факты залёта как российских, так и украинских беспилотников на территорию Белоруссии.
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Как пояснила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, песня была создана молдавским поэтом Павлом Дугановым. Эйсмонт подчеркнула, что Дуганов, хотя и не является белорусом по происхождению, проявил глубокое понимание белорусских реалий и выразил поддержку Беларуси в сложные времена, в том числе во время протестов 2020 года.
Напомним, Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать в СМИ случаи нарушения госграницы беспилотниками. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он отметил, что Минску удалось по каналам связи договориться с Киевом о том, что в СМИ не будут озвучиваться факты залёта как российских, так и украинских беспилотников на территорию Белоруссии.
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Елена Перлова