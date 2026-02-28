В Беларуси сообщили, как началась суббота президента Александра Лукашенко
Аналитики отмечают, что приход весны в белорусском руководстве традиционно сопровождается поездками в аграрные хозяйства. Утром 28 февраля глава государства Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Нестановичи-Агро» в Логойском районе Минской области.
Как пишет «Российская газета», хозяйство, специализирующееся на животноводстве и растениеводстве, по итогам прошлого года показало рост валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на 3,3% (103,3%), при этом выпуск продукции животноводства увеличился на 13,8% (113,8%). В целом предприятие работает с прибылью.
По данным на 1 января поголовье крупного рогатого скота превысило 4,7 тыс. голов, что выше уровня предыдущего года. Средняя продуктивность дойного стада также выросла — на 2120 кг — и достигла 8746 кг на корову.
В руководстве комплекса сообщили, что на МТК «Нестановичи» идет реконструкция — проект предусматривает создание 1500 скотомест. Сейчас на площадке содержится 750 дойных коров — два коровника по 375 мест, что составляет около 16% основного стада.
