В Беларуси сообщили, как началась суббота президента Александра Лукашенко

28 февраля 2026, 12:08

РГ: Суббота президента Лукашенко стартовала в хозяйстве Логойского района

Александр Лукашенко (Фото: Kremlin.ru)

Аналитики отмечают, что приход весны в белорусском руководстве традиционно сопровождается поездками в аграрные хозяйства. Утром 28 февраля глава государства Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Нестановичи-Агро» в Логойском районе Минской области.