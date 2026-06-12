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Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днём России

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днём России. Об этом сообщает РИА Новости.



Александр Григорьевич подчеркнул долгую дружбу с Российской Федерацией. Он назвал Россию «уверенным в своей силе передовым государством».

«Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передаётся из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба даёт неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов», — заявил Лукашенко.
Белорусский лидер назвал Россию одной из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом и гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации.

Александр Григорьевич пожелал счастья и благополучия россиянам, а Владимиру Путину — крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя Отчизны.
Ольга Щелокова

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