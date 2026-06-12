Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днём России
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днём России. Об этом сообщает РИА Новости.
Александр Григорьевич подчеркнул долгую дружбу с Российской Федерацией. Он назвал Россию «уверенным в своей силе передовым государством».
«Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передаётся из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба даёт неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов», — заявил Лукашенко.Белорусский лидер назвал Россию одной из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом и гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации.
Александр Григорьевич пожелал счастья и благополучия россиянам, а Владимиру Путину — крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя Отчизны.