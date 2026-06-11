На спортивные мероприятия в Подмосковье в честь Дня России ждут 50 000 человек
В Московской области запланировано более 100 спортивно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Как ожидается, участниками этих мероприятий станут более 50 000 гостей и жителей региона.
12 июня в Подмосковье пройдут старты, рассчитанные на любой возраст и уровень спортивной подготовки участников. В каждом муниципалитете пройдут эстафеты, забеги, сдача комплекса ГТО, соревнования детских команд спортшкол, любительские турниры по футболу и волейболу.
Так, соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup состоятся на базе отдыха «Ильинский пляж» в Можайском муниципальном округе.
В Балашихе в День России проведут решающие матчи предварительного этапа соревнований юных футболистов, которые станут участниками Кубка Игоря Акинфеева в августе.
В Красногорске 12 июня устроят масштабный кросс-забег с участием более чем 2000 любителей бега.
В Центральном парке Реутова состоятся эстафета с передачей флага России, турниры по лазертагу, настольному теннису и мини-футболу, мастер-классы по шахматам и воркауту.
Также в Можайске на базе ФОК «Арсенал» 16 июня пройдёт Летний фестиваль ГТО среди детских лагерей муниципального округа. Около 300 юных спортсменов пройдут испытания комплекса «Готов к труду и обороне».
Подробная информация о спортивно-массовых мероприятиях в Подмосковье в часть Дня России доступна по ссылке.
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