На спортивные мероприятия в Подмосковье в честь Дня России ждут 50 000 человек

11 июня 2026, 20:55

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Московской области запланировано более 100 спортивно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.