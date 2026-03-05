В Кремле озвучили планы Путина в преддверии 8 марта

05 марта 2026, 13:29

Песков: Путин поздравит женщин с 8 марта в Кремле и встретится с ними

Фото: istockphoto/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт в Кремле встречу с женщинами из разных сфер и поздравит их с наступающим 8 Марта. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.