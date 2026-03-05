Достижения.рф

В Кремле озвучили планы Путина в преддверии 8 марта

Песков: Путин поздравит женщин с 8 марта в Кремле и встретится с ними
Президент России Владимир Путин сегодня проведёт в Кремле встречу с женщинами из разных сфер и поздравит их с наступающим 8 Марта. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



По его словам, в беседе примут участие медики, военнослужащие, добровольцы, инженеры, а также представительницы творческой интеллигенции. Песков отметил, что разговор традиционно обещает быть содержательным, а президент передаст поздравления участницам встречи и в их лице — всем женщинам России.

Ранее сообщалось, что всероссийская акция «Вам, Любимые!» пройдет в честь Международного женского дня. Организатором выступит Федеральное агентство по делам молодежи.

Отмечалось, что цель акции — выразить признательность женщинам России, укрепить общественное уважение и создать атмосферу всеобщего внимания через адресные поздравления, подчёркивающие значимость материнства, женского труда и созидательного вклада женщины в развитие общества.

