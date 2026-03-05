«Яды» и «пылевые бомбы»: аллерголог рассказала о запретных цветах на 8 Марта

05 марта 2026, 13:09

Аллерголог Молочкова рассказала о вредных и безопасных букетах

оригинал Фото: istockphoto.com/Iaroslava Zolotko

Цветы являются неотъемлемым атрибутом празднования Международного женского дня. Однако при выборе букета следует помнить, что некоторые растения могут вызвать проблемы со здоровьем. Об этом предупредила аллерголог КДЦ «Ромашка» Александра Молочкова, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.





В зоне риска люди, склонные к аллергическим реакциям. И есть цветы, которые им прямо противопоказаны.





«Самыми «ядовитыми» считаются лилии: их сильный аромат может вызвать головную боль и спазм дыхания даже у здорового человека, а пыльца является мощнейшим аллергеном. Избегать следует также гербер и хризантем, так как их пыльца быстро распространяется по помещению», — сказала Александра Молочкова.

«Не стоит дарить и букеты с полевыми цветами и, особенно, композиции из злаков и сухоцветов, потому что это настоящие пылевые бомбы», — почеркнула врач.