«Отвратительная работа»: Лукашенко подверг критике реакцию на последствия бури в стране

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на первом этапе в регионах республики не было адекватной реакции на последствия бури, обрушившейся на страну в минувшие выходные. Его слова приводит БелТА.
Президент отметил, что каких-либо активных действий местных властей по устранению последствий непогоды не было предпринято. Он обратил внимание на своевременность энергетических служб и героизм отдельных людей.
В остальном глава Беларуси назвал проделанную работу глав регионов «отвратительной». Он пообещал принять жесткие меры и обратил внимание на первоочередность восстановления крыш поврежденных домов.
15 июля сообщалось, что сильные грозы нарушили электроснабжение 570 населенных пунктов в Гомельской и Могилевской областях Белоруссии.
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В остальном глава Беларуси назвал проделанную работу глав регионов «отвратительной». Он пообещал принять жесткие меры и обратил внимание на первоочередность восстановления крыш поврежденных домов.
15 июля сообщалось, что сильные грозы нарушили электроснабжение 570 населенных пунктов в Гомельской и Могилевской областях Белоруссии.
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Олег Дикий