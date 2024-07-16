Лукашенко: Белорусы не хотят войны, но готовы жёстко ответить на провокации

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Белорусы ни в коем случае не хотят войны. Однако республика готова дать жёсткий и решительный ответ на любые возможные провокации в её сторону.
Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт информационное агентство БелТА. По его словам, республика продолжает совершенствовать и укреплять свои Вооружённые силы, учитывая также опыт современных боевых действий. Белорусский лидер отметил, что военным хорошо известно, что сейчас происходит в районе южных и западных границ страны, и они внимательно отслеживают ситуацию, готовые к любому развитию событий.
Лукашенко отметил, что белорусы сейчас оказались в той же ситуации, что их предки 80 лет назад. Сейчас так же нужно выстоять и не дать недругам возможности втянуть страну в военный конфликт.
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