Белоруссия введет с 19 июля безвизовый режим въезда для еще 35 стран Европы

Фото: istockphoto/Stadtratte
Белоруссия с пятницы, 19 июля, продлит безвизовый режим въезда для граждан Польши, Литвы и Латвии, а также расширит его еще на 35 стран Европы. Об этом сообщил МИД республики. Европейцы смогут находиться на территории страны не более 30 суток со дня въезда, говорится в сообщении.
В полный список стран попали Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Германия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, а также безвизовый режим сохранился для Литвы, Латвии и Польши.
Белоруссия ввела упрощенный визовый режим для жителей Латвии, Литвы и Польши в 2022 году. На данный момент этим воспользовались более 916 тысяч жителей этих стран ЕС.
Читайте также:
МИД РФ: На любую провокацию Украины в отношении Белоруссии последует ответ
Лукашенко рассказал о действиях военных на границе с Украиной
В Белоруссии сохранится усиленный режим службы на границе с Украиной
«Иностранцы, прибывшие в безвизовом порядке на территорию Республики Беларусь, смогут следовать транзитом в третьи страны за исключением Российской Федерации, в том числе и через авиационные пункты пропуска», – пояснили в Госпогранкомитете Белоруссии.
Белоруссия ввела упрощенный визовый режим для жителей Латвии, Литвы и Польши в 2022 году. На данный момент этим воспользовались более 916 тысяч жителей этих стран ЕС.
Читайте также:
МИД РФ: На любую провокацию Украины в отношении Белоруссии последует ответ
Лукашенко рассказал о действиях военных на границе с Украиной
В Белоруссии сохранится усиленный режим службы на границе с Украиной
Данил Пономарев