Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем урегулировании напряжённости на границе с Украиной ключевую роль сыграли военные. По его словам, они действовали дипломатично.
В июне власти Белоруссии сообщали об усилении военной активности на территории Украины вблизи границы с Белоруссией. В ответ на это Минск принял решение укрепить южную границу. В субботу Лукашенко объявил, что Украина отвела свои войска и дополнительные силы, которые были переброшены к границе с Белоруссией. В свою очередь, он поручил отвести белорусские войска на южном направлении в места постоянной дислокации.
Президент Беларуси отметил, что война на этом направлении не нужна ни одной из сторон. Он подчеркнул, что Белоруссия готова защищать свои границы в случае необходимости.
Читайте также:
National Interest: США и их союзники должны восстановить диалог с Россией
В Таджикистане набирают абитуриентов для поступления в вузы МВД России
Лукашенко: Белорусы не хотят войны, но готовы жёстко ответить на провокации
«Все, кто был задействован в этом процессе, показали высочайший уровень профессионализма. Мы всегда должны искать пути мирного урегулирования конфликтов, даже если для этого необходимо приложить дипломатические усилия. Военные сыграли ключевую роль в достижении успеха, но мы также применили дипломатические методы», — заявил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси отметил, что война на этом направлении не нужна ни одной из сторон. Он подчеркнул, что Белоруссия готова защищать свои границы в случае необходимости.
Читайте также:
National Interest: США и их союзники должны восстановить диалог с Россией
В Таджикистане набирают абитуриентов для поступления в вузы МВД России
Лукашенко: Белорусы не хотят войны, но готовы жёстко ответить на провокации
Мира Полтева