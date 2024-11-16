Лукашенко раскритиковал Gucci и Versace

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не гнаться «Gucci, Versace и прочей гадостью», а отдавать предпочтение натуральной одежде. Об этом он заявил на празднике тружеников села «Дожинки» в Климовичах, его выступление транслировал телеканал «Первый информационный». По его словам, все, кроме белорусов, склоняются к покупке натуральных тканей.
«Лен — это будущее, вы видите цены начали расти, люди все больше к натуральным тканям склоняются, кроме белорусов. Белорусы, не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью, а надо носить свое, у нас есть все. И приучать детей к этому», — посетовал он.Лукашенко добавил, что в Белоруссии планируют окончательно решить вопрос переработки льна и напомнил, что этот материал изображен на гербе республики.
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