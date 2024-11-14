В Белоруссии завершено расследование дела об атаке БПЛА на базу ОМОНа

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Следственный комитет Белоруссии завершил расследование дела против членов организации «Супраціў» («Сопротивление») Павла Кулаженко и Виталия Потехина, обвиняемых в терроризме и других тяжких преступлениях.
По данным СК, о которых сообщил ТАСС, обвиняемые причастны к актам терроризма, созданию террористической организации, заговору и попытке захвата государственной власти неконституционным путем.
Следствие утверждает, что Потехин в сентябре 2021 года с помощью беспилотника сбросил на базу ОМОНа зажигательную смесь. Для этого он привез дрон из Украины и несколько месяцев готовился к атаке.
После теракта Потехин покинул страну, спрятав дрон в тайнике, чтобы передать его соучастникам, но аппарат был изъят белорусскими оперативниками.
Кулаженко, находясь за границей, по версии следствия, возглавил экстремистскую группу «Буслы ляцяць» и участвовал в заговоре с целью устроить военный переворот и покушение на главу государства и высокопоставленных чиновников.
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Следствие утверждает, что Потехин в сентябре 2021 года с помощью беспилотника сбросил на базу ОМОНа зажигательную смесь. Для этого он привез дрон из Украины и несколько месяцев готовился к атаке.
После теракта Потехин покинул страну, спрятав дрон в тайнике, чтобы передать его соучастникам, но аппарат был изъят белорусскими оперативниками.
Кулаженко, находясь за границей, по версии следствия, возглавил экстремистскую группу «Буслы ляцяць» и участвовал в заговоре с целью устроить военный переворот и покушение на главу государства и высокопоставленных чиновников.
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Мария Моисеева