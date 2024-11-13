Очередной кандидат вышел из президентской гонки в Белоруссии

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich
Начальник управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова заявила о своем решении выйти из президентской гонки в Белоруссии.
Телеканал «Первый информационный» сообщил, что Чемоданова приняла решение прекратить участие в избирательной кампании, а ее заявление опубликовано в Telegram-канале телеканала.
Чемоданова отметила, что политическая система Белоруссии стабильно выстроена, позволяя каждому гражданину, в первую очередь патриотам страны, участвовать в выборах.
Она подчеркнула, что «Белорусский союз женщин», организация, которая поддерживала её кандидатуру, выражает политическую зрелость и стремление к консолидации вокруг действующего президента Александра Лукашенко. Чемоданова заявила, что союз женщин всегда был «надежным тылом» Лукашенко и поддерживает его курс на стабильность и безопасность страны.
Ранее председатель Белорусского союза офицеров Сергей Бобриков также объявил о выходе из президентской гонки.
Президентские выборы в Белоруссии намечены на 26 января 2025 года. Сбор подписей в поддержку кандидатов начался 7 ноября и продлится до 6 декабря 2024 года.
ЦИК уже зарегистрировал семь инициативных групп претендентов, включая группы действующего президента Лукашенко, а также других кандидатов. Чтобы получить регистрацию, кандидатам требуется собрать не менее 100 тысяч подписей.
Процедура регистрации кандидатов запланирована на конец декабря.
Читайте также:
Названы желающие баллотироваться на пост президента Белоруссии
Президент Белоруссии поздравил Трампа с возвращением на пост президента США
В Белоруссии заявили о подготовке НАТО к вооруженному противостоянию с Россией
Чемоданова отметила, что политическая система Белоруссии стабильно выстроена, позволяя каждому гражданину, в первую очередь патриотам страны, участвовать в выборах.
Она подчеркнула, что «Белорусский союз женщин», организация, которая поддерживала её кандидатуру, выражает политическую зрелость и стремление к консолидации вокруг действующего президента Александра Лукашенко. Чемоданова заявила, что союз женщин всегда был «надежным тылом» Лукашенко и поддерживает его курс на стабильность и безопасность страны.
Ранее председатель Белорусского союза офицеров Сергей Бобриков также объявил о выходе из президентской гонки.
Президентские выборы в Белоруссии намечены на 26 января 2025 года. Сбор подписей в поддержку кандидатов начался 7 ноября и продлится до 6 декабря 2024 года.
ЦИК уже зарегистрировал семь инициативных групп претендентов, включая группы действующего президента Лукашенко, а также других кандидатов. Чтобы получить регистрацию, кандидатам требуется собрать не менее 100 тысяч подписей.
Процедура регистрации кандидатов запланирована на конец декабря.
Читайте также:
Названы желающие баллотироваться на пост президента Белоруссии
Президент Белоруссии поздравил Трампа с возвращением на пост президента США
В Белоруссии заявили о подготовке НАТО к вооруженному противостоянию с Россией
Мария Моисеева