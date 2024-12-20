Лукин получил медаль за вклад в укрепление обороны РФ незадолго до ареста

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Генеральный директор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин незадолго до задержания Владимир Лукин получил медаль за вклад в укрепление обороны РФ, пишет Mash.
По данным издания, Лукин очень гордился медалью за вклад в развитие обороны РФ и часто хвастался ею. Он был уверен, что его не арестуют даже после внезапной отставки экс-губернатора региона Алексея Смирнова.
Mash также пишет, что задержанный заместитель Лукина по финансам Грабин фактически не работал в компании, а только отвечал за вывод средств. При этом следствие считает, что указания заключать те или иные контракты давал лично Лукин.
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Его подозревают в злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений в приграничных районах.
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Mash также пишет, что задержанный заместитель Лукина по финансам Грабин фактически не работал в компании, а только отвечал за вывод средств. При этом следствие считает, что указания заключать те или иные контракты давал лично Лукин.
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Его подозревают в злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений в приграничных районах.
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Элина Позднякова