Элитный автомобиль стоимостью более 10 миллионов рублей появился в деле Тимура Иванова

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В рамках расследования дела бывшего замминистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова был арестован элитный автомобиль Rolls-Royce стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Согласно судебным документам, в деле фигурирует автомобиль модели Ghost, выпущенный в 2013 году. Минимальная цена за такую модель — 10 миллионов рублей.
В конце апреля Иванов был отправлен в СИЗО по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев заявил РИА Новости, что следствие предполагает сумму взяток около 1 миллиарда рублей, однако Иванов не признает свою вину.
Также Басманный суд Москвы арестовал 23 автомобиля, которые принадлежали Тимуру Иванову и его родне.
По информации онлайн-сервисов проверки автомобилей «Автокод» и «Авто.ру», Rolls-Royce, который по параметрам совпадает с появившимся в деле экс-замминистра, принадлежит компании ООО «Гермес-Техно». В октябре суд наложил на машину арест с запретом на регистрационные действия.
Согласно судебным материалам, автомобили были оформлены на компанию «Гермес-Техно», учредителем которой по данным сервиса «БИР-Аналитик» мог быть Станислав Кузнецов, предположительно, водитель семьи Иванова.
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Также Басманный суд Москвы арестовал 23 автомобиля, которые принадлежали Тимуру Иванову и его родне.
По информации онлайн-сервисов проверки автомобилей «Автокод» и «Авто.ру», Rolls-Royce, который по параметрам совпадает с появившимся в деле экс-замминистра, принадлежит компании ООО «Гермес-Техно». В октябре суд наложил на машину арест с запретом на регистрационные действия.
Согласно судебным материалам, автомобили были оформлены на компанию «Гермес-Техно», учредителем которой по данным сервиса «БИР-Аналитик» мог быть Станислав Кузнецов, предположительно, водитель семьи Иванова.
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Мария Моисеева