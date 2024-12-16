Лес коррупции и «золотые» блиндажи: экс-замглавы департамента Минобороны вменяют многомиллионные хищения

Фото: iStock/Ivan P
В октябре 2023 года заместитель директора департамента военного имущества Минобороны Владимир Шишов был арестован в связи с делом о мошенничестве с пиломатериалами, предназначенными для войск на Донбассе. Расследование инцидента о хищении государственного имущества продолжается по сей день.
Начальник ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко сообщил о новых эпизодах в деле Владимира Шишова. Подробности читайте в материале «Радио 1».
В октябре 2022 года компания ООО «ИФК РНГС Капитал» выиграла тендер на поставку древесины для Минобороны на 60 млн рублей. Древесина была предназначена для нужд СВО, где использовалась в сооружении окопов, блиндажей и других укреплений. При проверке исполнения контракта сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ и ГУЭБиПК МВД пришли к выводу, что цена поставленной древесины была значительно выше рыночных цен и не соответствовала реальной стоимости.
Фото: iStock/katkov
По версии следствия, представитель Минобороны Владимир Шишов и генеральный директор ООО «ИФК РНГС Капитал» Дмитрий Левченко по предварительному сговору совершили хищение бюджетных средств. Предприниматель Левченко обязан был выполнить контрактные обязательства по сортировке и штабелированию древесины. Однако эти работы не были проведены, и 27 миллионов рублей, выделенных из бюджета Министерства обороны, были похищены.
В материалах дела фигурируют отчеты о резко возросшей прибыли ООО «ИФК РНГС Капитал». Газета «Коммерсант» пишет, что компания Левченко практически не имела доходов, однако по итогам 2022 года в отчетах ООО «ИФК РНГС Капитал» появилась прибыль в 312 миллионов рублей, что, вероятно, связано с контрактами, заключенными с Минобороны. С начала специальной военной операции фирма Левченко заключила контракты с Министерством обороны на сумму свыше 1 млрд рублей.
Фото: iStock/Semen Salivanchuk
В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимира Шишова и гендиректора ООО «ИФК РНГС Капитал» Дмитрия Левченко.
В августе этого года издание ТАСС сообщало, что при рассмотрении апелляции по делу о продлении ареста Шишова на свидетелей, участвующих в деле о хищении государственного имущества, оказывается давление.
На основании этих доводов суд решил оставить обвиняемых под арестом и отказал защите в просьбе о замене меры пресечения.
Андрей Курносенко (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
16 декабря начальник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко сообщил о причастности бывшего заместителя главы Департамента военного имущества Министерства обороны РФ Владимира Шишова к хищению свыше 600 миллионов рублей, которые были выделены на инфраструктурный проект.
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Махинации с поставкой древесины
В октябре 2022 года компания ООО «ИФК РНГС Капитал» выиграла тендер на поставку древесины для Минобороны на 60 млн рублей. Древесина была предназначена для нужд СВО, где использовалась в сооружении окопов, блиндажей и других укреплений. При проверке исполнения контракта сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ и ГУЭБиПК МВД пришли к выводу, что цена поставленной древесины была значительно выше рыночных цен и не соответствовала реальной стоимости.
Фото: iStock/katkov
По версии следствия, представитель Минобороны Владимир Шишов и генеральный директор ООО «ИФК РНГС Капитал» Дмитрий Левченко по предварительному сговору совершили хищение бюджетных средств. Предприниматель Левченко обязан был выполнить контрактные обязательства по сортировке и штабелированию древесины. Однако эти работы не были проведены, и 27 миллионов рублей, выделенных из бюджета Министерства обороны, были похищены.
В материалах дела фигурируют отчеты о резко возросшей прибыли ООО «ИФК РНГС Капитал». Газета «Коммерсант» пишет, что компания Левченко практически не имела доходов, однако по итогам 2022 года в отчетах ООО «ИФК РНГС Капитал» появилась прибыль в 312 миллионов рублей, что, вероятно, связано с контрактами, заключенными с Минобороны. С начала специальной военной операции фирма Левченко заключила контракты с Министерством обороны на сумму свыше 1 млрд рублей.
Давление на свидетелей
Фото: iStock/Semen Salivanchuk
В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимира Шишова и гендиректора ООО «ИФК РНГС Капитал» Дмитрия Левченко.
В августе этого года издание ТАСС сообщало, что при рассмотрении апелляции по делу о продлении ареста Шишова на свидетелей, участвующих в деле о хищении государственного имущества, оказывается давление.
«По показаниям свидетелей — должностных лиц ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов Минобороны России», в связи с дачей ими изобличающих Шишова В. А. показаний, они опасаются за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье членов своих семей, поскольку Шишов имеет реальную возможность оказать на них давление и способен под давлением склонить их к даче не соответствующих действительности показаний», — говорилось в сообщении.
На основании этих доводов суд решил оставить обвиняемых под арестом и отказал защите в просьбе о замене меры пресечения.
Новые эпизоды в деле
Андрей Курносенко (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
16 декабря начальник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко сообщил о причастности бывшего заместителя главы Департамента военного имущества Министерства обороны РФ Владимира Шишова к хищению свыше 600 миллионов рублей, которые были выделены на инфраструктурный проект.
«Совместно с ФСБ России задокументировано хищение более 600 млн рублей, выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта, совершенное заместителем директора департамента военного имущества Минобороны России», — сообщил Курносенко.Кроме того, он подчеркнул, что наряду с Шишовым в хищении подозреваются и руководители нескольких бизнес-структур. Расследование дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере) продолжается.
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Елена Генералова