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Лес коррупции и «золотые» блиндажи: экс-замглавы департамента Минобороны вменяют многомиллионные хищения

МВД: Экс-замглавы департамента Минобороны подозревают в хищении 600 млн рублей
Фото: iStock/Ivan P

Фото: iStock/Ivan P

В октябре 2023 года заместитель директора департамента военного имущества Минобороны Владимир Шишов был арестован в связи с делом о мошенничестве с пиломатериалами, предназначенными для войск на Донбассе. Расследование инцидента о хищении государственного имущества продолжается по сей день.
Начальник ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко сообщил о новых эпизодах в деле Владимира Шишова. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Махинации с поставкой древесины




В октябре 2022 года компания ООО «ИФК РНГС Капитал» выиграла тендер на поставку древесины для Минобороны на 60 млн рублей. Древесина была предназначена для нужд СВО, где использовалась в сооружении окопов, блиндажей и других укреплений. При проверке исполнения контракта сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ и ГУЭБиПК МВД пришли к выводу, что цена поставленной древесины была значительно выше рыночных цен и не соответствовала реальной стоимости.

Фото: iStock/katkov

По версии следствия, представитель Минобороны Владимир Шишов и генеральный директор ООО «ИФК РНГС Капитал» Дмитрий Левченко по предварительному сговору совершили хищение бюджетных средств. Предприниматель Левченко обязан был выполнить контрактные обязательства по сортировке и штабелированию древесины. Однако эти работы не были проведены, и 27 миллионов рублей, выделенных из бюджета Министерства обороны, были похищены.

В материалах дела фигурируют отчеты о резко возросшей прибыли ООО «ИФК РНГС Капитал». Газета «Коммерсант» пишет, что компания Левченко практически не имела доходов, однако по итогам 2022 года в отчетах ООО «ИФК РНГС Капитал» появилась прибыль в 312 миллионов рублей, что, вероятно, связано с контрактами, заключенными с Минобороны. С начала специальной военной операции фирма Левченко заключила контракты с Министерством обороны на сумму свыше 1 млрд рублей.

Давление на свидетелей


Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимира Шишова и гендиректора ООО «ИФК РНГС Капитал» Дмитрия Левченко.

В августе этого года издание ТАСС сообщало, что при рассмотрении апелляции по делу о продлении ареста Шишова на свидетелей, участвующих в деле о хищении государственного имущества, оказывается давление.

«По показаниям свидетелей — должностных лиц ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов Минобороны России», в связи с дачей ими изобличающих Шишова В. А. показаний, они опасаются за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье членов своих семей, поскольку Шишов имеет реальную возможность оказать на них давление и способен под давлением склонить их к даче не соответствующих действительности показаний», — говорилось в сообщении.

На основании этих доводов суд решил оставить обвиняемых под арестом и отказал защите в просьбе о замене меры пресечения.

Новые эпизоды в деле


Андрей Курносенко (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

16 декабря начальник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко сообщил о причастности бывшего заместителя главы Департамента военного имущества Министерства обороны РФ Владимира Шишова к хищению свыше 600 миллионов рублей, которые были выделены на инфраструктурный проект.

«Совместно с ФСБ России задокументировано хищение более 600 млн рублей, выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта, совершенное заместителем директора департамента военного имущества Минобороны России», — сообщил Курносенко.
Кроме того, он подчеркнул, что наряду с Шишовым в хищении подозреваются и руководители нескольких бизнес-структур. Расследование дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере) продолжается.

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Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с извинениями за фото с имперским флагом
16 декабря 2024, 14:38

Фото: iStock/ blinow61

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после того, как члены экстремистской организации заставили двух юношей извиниться за фото с флагом Российской империи в социальных сетях. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан в Телеграм-канале.
Следствие полагает, что речь идет о ЧП, произошедшем в Башкортостане. Там сторонники экстремистской организации угрожали двум молодым местным жителям, что применят насилие. Они заставили потерпевших принести публичные извинения за фото с флагом Российской империи, которое было опубликовано в социальной сети. Видео с извинениями юношей распространилось в сети.

Председатель Следственного комитета России дал поручение исполняющему обязанности руководителя республиканского следственного управления представить доклад о начальных результатах расследования.

«Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорилось в сообщении следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан.

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Тигр напал на мужчину в глемпинг-парке в Хабаровском крае
16 декабря 2024, 14:09

Фото: iStock/sduben

В глемпинг-парке, расположенном в Нанайском районе в Хабаровском крае, тигр напал на 29-летнего посетителя, возбуждено уголовное дело.
Как пишет ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК, глемпинг-парк «Заповедные места» находится в районе 284-го км автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино. У пострадавшего переломы рёбер и рана поясничной области. Мужчине оказали медицинскую помощь, он направлен на амбулаторное лечение.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей случившегося, назначена судебная экспертиза.

Ранее в Приморском крае во время охоты мужчину задрал медведь.

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#мужчины
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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который выстрелил в голову продавца в магазине
16 декабря 2024, 13:16

Фото: iStock/ Savusia Konstantin

В Санкт-Петербурге задержали 44-летнего местного жителя, который выстрелил в голову продавца в магазине. Об этом «Ленте.ру» передали в ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, 16 декабря сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о стрельбе возле дома на проспекте Стачек. Работники полиции приехали на место инцидента и задержали мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта он выстрелил в сотрудника магазина из травматического пистолета.

Пострадавшего продавца госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии. На данный момент решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Красногорске задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть. Подозреваемая нанесла супругу удар ножом в ногу и задела артерию. Потерпевшего госпитализировали, однако он скончался в тот же день.

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#выстрел
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В Крыму нашли тело мужчины, пропавшего полгода назад
В Крыму обнаружили тело пропавшего полгода назад мужчины во время других поисков
16 декабря 2024, 13:05

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тело 40-летнего жителя Джанкоя (Крым), пропавшего полгода назад, случайно обнаружили во время других поисков: искали 73-летнего пенсионера.
Как пишет Telegram-канал Baza, труп нашли 5 декабря рядом с селом Изумрудным.

Экспертиза показала, что тело пролежало около шести месяцев.

По данным Baza, мужчина совершил суицид, его знакомые сообщили, что умерший жаловался на одиночество.

Ранее в Красногорске женщина зарезала избивавшего её мужа-алкоголика, она задержана.

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#мужчина
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Жительница Красногорска зарезала избивавшего её мужа-алкоголика
16 декабря 2024, 12:31

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по МО

В Красногорске задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Трагедия произошла на кухне квартиры в Красногорске. По данным следствия, 14 декабря подозреваемая нанесла супругу удар ножом в ногу и задела артерию. Потерпевшего госпитализировали, однако он скончался в тот же день, несмотря на оказанную помощь. Конфликт произошёл из-за того, что мужчина злоупотреблял спиртным и применял физическую силу к жене», – говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

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В Башкирии машина раскололась пополам после удара с микроавтобусом
16 декабря 2024, 12:26

Фото: iStock/conejota

На трассе Уфа — Оренбург в Башкирии легковой автомобиль Volkswagen Jetta врезался в микроавтобус Ford Transit.
На опубликованных Telegram-каналом Mash Batash фотографиях видно, что Volkswagen во время ДТП раскололся на две части. Металлические фрагменты с колесом, а также задний бампер оказались в кювете у дороги.


Как пишет «Газета.Ру» cо ссылкой на Telegram-канал «Госавтоинспекция Башкортостана», 18-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу во время обгона и врезался в микроавтобус. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковой машины.

Ранее на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ в Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд №352, следовавший по маршруту Советская Гавань — Владивосток.

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Ura.ru: в Екатеринбурге женщину нашли на улице с переломанными конечностями и обморожением
16 декабря 2024, 11:58

Фото: iStock/ Motortion

В Екатеринбурге на Онежской улице обнаружили женщину с переломанными руками, ногами и сильным обморожением, сообщило агентство Ura.ru, ссылаясь на источник.
Россиянку обнаружили прохожие. Она лежала на снегу и не шевелилась. Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов не смогли допросить пострадавшую. Женщину с тяжелыми увечьями отвезли в больницу.

Полицейские узнали, что пострадавшая ночью употребляла алкогольные напитки в одной из квартир в компании мужчины и женщины. Гость напал на хозяйку жилища, затем она ушла. Потом он набросился с кулаками на другую женщину. Пострадавшая смогла выскочить на улицу, но из-за травм не смогла попросить о помощи.

Обидчика екатеринбурженки задержали, против него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жители одного из домов в Ульяновске уже четыре года живут в страхе из-за 53-летнего Сергея, страдающего шизофренией.

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МЧС: все члены экипажа танкера «Волгонефть-239» спасены
МЧС: с танкера «Волгонефть-239» эвакуированы все 14 членов экипажа
16 декабря 2024, 11:52

Фото: iStock/nightman1965

С танкера «Волгонефть-239» удалось эвакуировать всех членов экипажа — 14 человек. Об этом сообщают в Telegram-канале МЧС России.
«Операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» завершена», — отметили в ведомстве.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в воскресенье, 15 декабря, потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.

По поручению президента РФ Владимира Путина, глава кабмина Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Чёрном море.

Также Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

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Пела и плясала на глазах у матери: пьяная женщина на Porsche насмерть сбила 9-летнего мальчика в Новой Москве
16 декабря 2024, 10:52

Фото: istockphoto / Rawf8

14 декабря в Новой Москве произошла страшная авария: няня вышла на прогулку со своим 9-летним воспитанником, но по дороге домой они попали под колёса автомобиля Porsche, за рулём которого была 49-летняя женщина. Травмы, которые получил ребёнок, оказались несовместимы с жизнью. «Радио 1» подробнее расскажет о трагическом происшествии.

Владелица Porsche оказалась сильно пьяной


Водителем Porsche оказалась многодетная мать. В момент трагедии женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате аварии ребёнок скончался от остановки сердца, а няня госпитализирована с черепно-мозговой травмой и переломами рёбер.

Родные погибшего мальчика рассказали, что узнали о трагедии от самой няни, которая, находясь в сознании, сумела позвонить им перед тем, как была госпитализирована. Близкие школьника сразу же прибыли на место происшествия.

«Мать ребенка на месте аварии увидела абсолютно пьяную автовладелицу, которая устроила концерт: пела, плясала и спросила, когда она сбила. В „Порше“ было много алкоголя. Даму с трудом посадили в полицейскую машину», — рассказал источник «СтарХиту».

Фото: Прокуратура Москвы

Всегда ездила пьяной


Кроме того, сообщается, что няня, сопровождавшая ребёнка в день трагедии, была приглашена на один день в качестве замены основной няни. У погибшего мальчика осталась 10-летняя сестра.

Установлено, что женщина, управлявшая автомобилем, не раз нарушала правила дорожного движения. Соседи её недолюбливали: она неоднократно ездила в нетрезвом виде, устраивала скандалы и была вовлечена в драки.

В тот же день после трагического происшествия жители района стали приносить цветы и плюшевые игрушки к месту аварии.

Задержание


Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, квалифицировав его как нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, согласно пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновника к ответственности», — сообщили в надзорном ведомстве.

Автоюрист Максим Едрышов в беседе с MSK1.RU рассказал, какие последствия могут ожидать водителя «Порше».

«Водителю может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы. Четвертая часть предусматривает повышенную ответственность либо за оставление места ДТП, либо за вождение в состояние алкогольного опьянения. По этой же статье привлекали Михаила Ефремова. Суд должен учесть все отягчающие и смягчающие обстоятельства. Но здесь такой случай, когда никого на дороге нет, просто два пешехода по дороге пустой идут. Практика показывает, что никакого условного срока ожидать не стоит», — отметил он.

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