Московский суд поместил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области за взятку

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В Москве Басманный суд арестовал экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Николай Любимов будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) два месяца. Его обвиняют по части 6 статьи 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса Российской Федерации. По данной статье Любимов может лишиться свободы сроком от 8 до 15 лет, получить штраф размере до семидесятикратной суммы взятки.
В 2017-2022 годах Николай Любимов был губернатором Рязанской области. Потом он являлся сенатором Совета Федерации от той же области, а недавно написал заявление, согласно которому Любимов досрочно сложил полномочия по собственному желанию.
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«[Любимов] получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом», — подчеркнула пресс-служба суда
В 2017-2022 годах Николай Любимов был губернатором Рязанской области. Потом он являлся сенатором Совета Федерации от той же области, а недавно написал заявление, согласно которому Любимов досрочно сложил полномочия по собственному желанию.
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Ольга Енгалычева