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Главная / Новости / Происшествия/ Московский суд поместил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области за взятку

Московский суд поместил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области за взятку

Фото: iStock/ Rawf8

Фото: iStock/ Rawf8

В Москве Басманный суд арестовал экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Николай Любимов будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) два месяца. Его обвиняют по части 6 статьи 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса Российской Федерации. По данной статье Любимов может лишиться свободы сроком от 8 до 15 лет, получить штраф размере до семидесятикратной суммы взятки.

«[Любимов] получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом», — подчеркнула пресс-служба суда



В 2017-2022 годах Николай Любимов был губернатором Рязанской области. Потом он являлся сенатором Совета Федерации от той же области, а недавно написал заявление, согласно которому Любимов досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

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В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть, помирились и поженились
12 декабря 2024, 21:36

Фото: iStock/ Patrick Schumacher

В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть перед свадьбой, помирились и заключили брак, передали РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
«Свадьба должна была состояться 5 декабря, событие [потасовка между женихом и невестой] произошло за день до, пара поженилась позже», — подчеркнули в прокуратуре.

Несмотря на предстоящий судебный процесс, новоиспечённые муж и жена уже планируют завести ребёнка.
Как недавно передали в надзорном ведомстве, инцидент случился во время организации торжества. Невеста попросила жениха сделать звонок в ресторан для уточнения деталей, но он не стал это делать. Потом началась потасовка, итогом которой стал перелом челюсти у девушки. Невеста направила заявление в полицию.
Против жениха возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Он может лишиться свободы сроком до трёх лет.

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Родителям подростка, устроившего поножовщину в школе Краснодара, грозит депортация
Родителям напавшего с ножом на школьников в Краснодаре грозит депортация
12 декабря 2024, 19:30

Фото: iStock/Dzurag

Родителям подростка, напавшего с ножом на ровесников в школе Краснодара, грозит депортация в Армению за миграционное нарушение. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошёл вечером 6 декабря в филиале школы №94 в Краснодаре. Между подростками произошёл конфликт, в результате которого двое получили ножевые ранения.

Позднее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила о госпитализации четырёх участников драки.

В минувшую среду суд отказался арестовывать подозреваемого в хулиганстве ребёнка. Ему избрали меру пресечения в виде запрета на определённые действия. В частности, ему нельзя посещать школу и пользоваться интернетом.

В отношении его родителей в настоящее время рассматривается статья о нарушении правил въезда и режима пребывания на территории России. По этой статье им грозит штраф в размере пяти тысяч рублей с выдворением за пределы страны.

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#армения
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11-летняя девочка три дня провела одна в открытом море
12 декабря 2024, 19:19

Фото: istockphoto/vector photo gallery

11-летняя девочка из Сьерра-Леоне три дня провела в Средиземном море. Она оказалась наедине с морской стихией после затопления судна.
Об этом сообщает BBC News. Она плыла с 44 мигрантами в Европу, но во время разыгравшегося шторма лодка перевернулась. Некоторое время девочка видела двух человек на поверхности воды, но затем потеряла их из вида. Она осталась одна в открытом море.

Три дня девочка держалась на поверхности с помощью спасательного жилета и двух камер для шин. Она сильно пострадала от переохлаждения, однако могла говорить и идти. Ее случайно обнаружили спасатели из организации Compass Collective.
Предполагается, что из всей группы тунисцев-мигрантов выжила только девочка.

Средиземноморский трафик мигрантов — маршрут переправки мигрантов из Африки в Европу через Средиземное море. Получил широкую известность в связи с частой массовой гибелью мигрантов при пересечении моря. В качестве плавсредств мигранты используют самые разные плавсредства — от рыболовных траулеров до плотов и надувных лодок. Многие гибнут, так и не достигнув Европы.

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#мигранты
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Водитель BMW сгорел заживо после ДТП у Кремля
В центре Москвы BMW на полной скорости влетела в автобус
12 декабря 2024, 19:00

Фото: iStock/frodelil

Автомобиль BMW на полной скорости влетел в автобус в центре Москвы. Водитель внедорожника сгорел заживо, пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что трагедия произошла на улице Воздвиженка, в районе Кремля. Автомобиль влетел в движущийся автобус на такой высокой скорости, что машину отбросило в столб, после чего она сразу же загорелась. В результате водитель иномарки сгорел заживо. Также сообщается об одном пострадавшем.

В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» подчеркнули, что по предварительной версии, водитель внедорожника не справился с управлением и столкнулся с электробусом маршрута М2.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы.

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#автомобиль
#москва
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БПЛА прилетел в Олимпийский стадион Цзиньчжоу в Китае
12 декабря 2024, 18:42

Фото: iStock/ NiseriN

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) прилетел в Олимпийский стадион Цзиньчжоу в Китае, на котором играют команды местной Суперлиги «Далянь Шидэ», сообщил Телеграм-канал Mash.
В результате попадания беспилотного летательного аппарата пострадал один человек.

Дрон не справился с управлением, врезался в здание и загорелся. Инцидент произошёл во время того, как компания проводила испытания. Очевидцы рассказывали, что обломки беспилотника были разбросаны по земле. На фрагментах крыла — слово «чрезвычайная ситуация».

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 декабря дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. В Минобороны РФ отметили, что над территорией Курской области уничтожено четыре БПЛА, один – над территорией Чеченской Республики, три – над территорией Республикой Северная Осетия-Алания и восемь – над территорией Республики Крым.

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Заключенный из «Черного дельфина» признался в убийстве, совершенном в 2002 году
12 декабря 2024, 17:45

Фото: iStock/ gorbondarenko

Следственный комитет в Санкт-Петербурге предъявил мужчине обвинение за изнасилование и убийство 11-летней девочки в 2002. Он более десяти лет отбывает пожизненное лишение свободы за убийство экс-супруги и её сына в 2011 году. Фигуранта доставили в Санкт-Петербург из колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, он полностью признал вину в преступлениях, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по городу.
«Сегодня следователями фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину в совершенном преступлении. С ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств, а также выявление возможного совершения аналогичных преступлений», — говорилось в сообщении.

Следствие полагает, что в ночь на 24 сентября 2002 года ныне заключённый Виталий Шевцов напал на 11-летнюю девочку и много раз ударил её по голове тупым предметом, а потом изнасиловал. Из-за полученных травм ребёнок скончался на месте инцидента, а мужчина скрылся с места преступления.

В сентябре 2002 года возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней, сопряженном с изнасилованием. Установить причастность Виталия Шевцова к преступлению получилось из-за слаженной работы следователей и криминалистов.

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В Киселёвске выпал чёрный снег
Жители Киселёвска жалуются на экологию: облако угольной пыли снова накрыло город
12 декабря 2024, 17:22

Фото: iStock/I'm love photography and art. This is me.

В Киселёвске в Кемеровской области снова выпал чёрный снег, у многих жителей такое «чудо природы» не вызывает удивление – город, расположенный в южной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса), часто накрывает облако угольной пыли.
Как пишет портал Vse42.ru, то, что выпал чёрный снег, свидетельствует об ухудшении экологической обстановки в Киселёвске. По наблюдениям местных жителей, источником выбросов является обогатительный комбинат в районе Афонино.

С таким явлением, как чёрный снег, также часто сталкиваются жители Ленинска-Кузнецкого и Прокопьевска, где немало шахт и разрезов. Сажей покрыты не только дороги, тротуары, она оседает и на подоконниках квартир. Выбросы в атмосферу происходят круглый год, но зимой результаты работы горных предприятий особенно очевидны.

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#снег
#город
#жители
#экология
#кемерово
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Подмосковные росгвардейцы задержали вора, четырежды обокравшего один и тот же магазин
Подмосковные росгвардейцы задержали вора, четырежды обокравшего магазин
12 декабря 2024, 17:22

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в серии краж из одного и того же магазина. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Стражи порядка прибыли по сигналу тревоги в охраняемый торговый центр. Как выяснилось, сотрудник службы безопасности магазина заметил мужчину, спрятавшего под верхней одеждой свитер. Не оплатив его, неизвестный пытался скрыться, но был задержан росгвардейцами. При просмотре записей камер видеофиксации стало понятно, что злоумышленник совершил уже три кражи из того же супермаркета», – говорится в сообщении.
Правонарушителем оказался ранее судимый 31-летний мужчина, который привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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В московской квартире школьник взорвал петарду
12 декабря 2024, 16:30

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Одиннадцатилетний Федя взорвал петарду дома в Москве.
Как пишет Telegram-канал SHOT, ночью, когда мама уснула в соседней комнате, пятиклассник достал петарду и в 23 часа поджёг её.

Петарда взорвалась прямо в руках у школьника, также пострадали ноги мальчика. Врачи госпитализировали его с ожогами I и II степени.

Ранее в Санкт-Петербурге девочке зажало пальцы на эскалаторе в метро.

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#инцидент
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