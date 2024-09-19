Луков день 20 сентября: Зачем пересчитывать деньги и почему нельзя давать и брать в долг

Фото: istockphoto/ Anna Solovei
20 сентября православные христиане отмечают день памяти преподобного Луки Глубокореченского, который жил в X веке в Константинополе. Святой прославился праведной жизнью и служением Богу. В народе праздник прозвали Луков день. О богатой истории и традициях Лукова дня читайте в материале «Радио 1».
Традиции праздника преподобного ЛукиСогласно народной традиции, 20 сентября ассоциируется с началом сбора репчатого лука, который в старину считался не только важным продуктом питания, но и символом здоровья и благополучия. Излишки овоща использовали для различных народных обрядов. Считалось, что чем больше лука собрать, тем лучше будет урожай в следующем году.
Приметы и обычаи 20 сентябряНа Руси в этот день лук подвешивали к потолку – это не только украшало дом, но и помогало сохранить овощ дольше.
На столе обязательно присутствовали блюда из лука. Готовили пироги, супы и запеканки с луком. Растение ценили за полезные свойства и использовали как средство от простуды.
Также луковицы нанизывали на веревку и надевали «бусы» на шею домашнему скоту. Считалось, что это защищает коров и лошадей от болезней.
Фото: istockphoto/ vaaseenaa
С помощью лука предсказывали погоду. Если на луковицах много шелухи, значит зимой будут сильные морозы.
Что можно делать в Луков деньДень считался удачным для торговли. Также в этот день рекомендовали пересчитывать деньги – это избавляло от трудностей с финансами в будущем.
Девушки мыли голову отваром из луковой шелухи – это придавало блеск и силу волосам.
Праздник старались провести в домашних хлопотах, предки верили, что все дела по хозяйству 20 сентября будут ладиться, а любая еда получится вкусной. Считалось, что чем больше съесть лука — тем больше счастья и здоровья будет в году.
Вечером было принято принимать гостей и накрывать стол.
Чего нельзя делать в праздник 20 сентябряЖенщине нельзя было входить последней в дом, считалось, что это может навлечь несчастье, поэтому мужчины пропускали дам вперед.
В древние времена не рекомендовали играть свадьбы. В старину верили, что брак, заключенный в этот день, будет неудачным.
Нельзя было брать и давать деньги в долг – это сулило финансовые потери.
Также в этот день нельзя поминать покойников, чтобы не привлечь в свою жизнь плохие события.
Чтобы не сглазить самого себя, 20 сентября нельзя хвастаться. А еще древние запрещали ставить обувь на стол или стул – это могло обернуться тяжелой болезнью для кого-то из членов семьи.
Луков день — это не только народный и православный праздник, но и способ укрепить семейные узы и сохранить многовековые традиции, укрепить связи с предками и природой.
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