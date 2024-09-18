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Назван последний день лета в Москве

Синоптик Шувалов: 18 сентября — последний день летнего тепла в столице
18 сентября 2024, 15:34
Фото: iStock/yulenochekk

Фото: iStock/yulenochekk

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что сегодняшний день, 18 сентября, станет последним днём летнего тепла в столице.
Далее, по его словам, последует похолодание.

«Самый холодный день второй половины недели — воскресенье, когда дневная температура понизится до 13-15°С, а ночная — до 3-8°С. И самая холодная ночь как раз будет после самого холодного дня — в ночь на понедельник. По области температура может понизиться до -1°С и могут отмечаться первые этой осенью заморозки», — добавил в беседе с RT Шувалов.



А вот главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, наоборот, отметила, что заморозки в Москве до конца сентября можно не ожидать.

«Как правило, в столице заморозки наступают в более поздние периоды. Поэтому я думаю, что до конца сентября температура воздуха в городе в ночные часы останется положительной», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что столичный регион не покинет тёплая и сухая погода до конца астрономического лета, которое завершится в день осеннего равноденствия — 22 сентября.

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В колледже «Подмосковье» организуют встречи с сотрудниками ОПДН ОМВД России
18 сентября 2024, 16:12

Фото: Министерство образования Московской области

В рамках профилактической кампании «Подросток — Школа» в колледже «Подмосковье» проходят встречи учащихся с представителями ОПДН ОМВД России, сообщает Министерство образования Московской области.
Их цель — предотвратить деструктивное поведение среди молодёжи и повысить правовую грамотность студентов.

Сотрудники полиции во время встреч проводят разъяснительные беседы, чтобы предупредить правонарушения среди молодых людей. Основные темы обсуждения касаются ответственности несовершеннолетних за противоправные действия, важности посещения учебных занятий и безопасного проведения свободного времени.

Особое внимание уделяется вопросам морали и этики, предупреждению употребления алкоголя и наркотических веществ, а также ответственности за мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка.

Инспекторы также рассказывают о правилах поведения в социальных сетях и объясняют последствия нарушения общественного порядка.

«Подобные встречи способствуют формированию у студентов культуры безопасности и законопослушного поведения, помогают им осознанно подходить к своим действиям и уважать нормы поведения в обществе», — отметили представители Колледжа «Подмосковье».

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В Подмосковье на зиму закупили 76 тыс. тонн противогололёдных материалов
18 сентября 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Минчистоты

В Московской области в рамках подготовки к зиме закупили более 70 тыс. тонн противогололёдных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Нормативный запас противогололёдных материалов – важный элемент подготовки к осенне-зимнему периоду. Ими обрабатывают внутриквартальные и внутридворовые проезды для уменьшения наледи. Контракт на закупку технической соли сегодня заключили все муниципалитеты, за исключением двух. Им поручено обеспечить наличие материалов на складах до 10 октября», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в министерстве, противогололёдные материалы – один из ключевых элементов содержания территорий зимой. Чаще всего коммунальщики Подмосковья используют техническую соль. У этого материала нормативный расход – в два раза меньше по сравнению с пескосоляной смесью. К тому же в нём нет примесей, так как соль плавится вместе со снегом, не оставляя загрязнений весной.

Соль начинает действовать при температуре ниже 0°C и остаётся эффективной до -10°C. Материал хранят в сухих ангарах и на площадках под навесом.

Суммарный объём закупок технической соли в регионе составляет 76 тыс. тонн.

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#московская область
#зима
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В Подмосковье наблюдается рост производства мяса птицы на 20%
18 сентября 2024, 15:48

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За первые семь месяцев 2024 года объём производства мяса птицы в Московской области достиг 148,6 тысяч тонн. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщило о росте объёмов производства этого продукта на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подмосковье находится на втором месте по производству мяса птицы в Центральном федеральном округе, составляя 20% от общего объёма. В масштабах страны доля региона составляет 7% от всего мяса птицы, доступного на российском рынке.

Основные производители:

  • ООО «Элинар-Бройлер» из Наро-Фоминска;
  • ПАО «Группа Черкизово»;
  • ООО «ПТК Мяспром» из Каширы;
  • ООО «Серволюкс Посада» из Сергиева Посада.
Предприятие «Элинар-Бройлер» производит продукцию под брендом «Первая свежесть»: куриное мясо и полуфабрикаты, такие как котлеты, колбаски для жарки и шашлыки. Товары этих региональных производителей пользуются спросом по всей стране.

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#московская область
#подмосковье
#птицы
#товары
#предприятие
#мясо
#производители
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Консультант Валинуров назвал профессии, где можно зарабатывать по 250 тыс рублей
Консультант Валинуров: Зарплаты в 250 тыс рублей могут быть у руководителей
18 сентября 2024, 15:48

Фото: iStock/Pogonici

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров прокомментировал результаты опроса, где выяснилось, что россияне назвали желаемой зарплату в размере 250 тыс. рублей.
Он объяснил, что такие деньги могут зарабатывать сейчас специалисты IT-сферы, а также руководители различных структур и компаний.

«Это может быть начальник отдела продаж, руководитель отдела логистики, главный бухгалтер, и если компания небольшая, в регионе, то это вполне может быть директор небольшого производства», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

А результаты другого опроса банка ВТБ показал, что жители Сибири больше других предпочитают копить раздельно, а главными целями сбережений считают формирование финансовой подушки, отпуск или ремонт.

«В настоящее время у россиян наиболее востребованы среднесрочные вклады, поскольку они позволяют постепенно увеличивать доход вслед за ростом ключевой ставки. А объединение усилий и общие цели позволяют семьям достичь больших успехов в накоплении», — приводит «Сiбдепо» комментарий начальника управления «Развитие пакетов услуг и подписок» банка Владимира Лаврова.

Ранее руководитель клиентской команды Среднего бизнеса ДО «Якутский» АО «Альфа-Банк» Андрей Гоголев заявил, что цифровые финансовые активы выгоднее классических инструментов инвестирования, в чём и заключается их преимущество.

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#профессии
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Какие изменения в законодательстве Московской области произойдут в 2025 году
18 сентября 2024, 15:33

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С 1 марта 2025 года в Московской области начнёт действовать Постановление Правительства РФ от 31 июля 2024 года № 1040, которое вносит изменения в процесс лицензирования. Специалисты министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области сообщили о грядущих изменениях для жителей региона.
Изменится срок рассмотрения заявок на продление лицензии на управление многоквартирными домами сократится до 10 рабочих дней, что на 5 дней меньше.

Важно отметить, что с 1 сентября 2025 года срок выдачи лицензий на управление многоквартирными домами также уменьшится с 28 до 10 рабочих дней.

Процесс лицензирования проходит в несколько этапов:
  1. Министерство проверяет корректность информации, указанной в заявке.
  2. Отправляет запросы в Федеральную налоговую службу (ФНС) и Министерство внутренних дел (МВД) о предоставлении данных о юридическом лице и отсутствии судимостей у генерального директора и учредителей.
  3. Проверяет наличие информации об аннулировании лицензии, банкротстве или дисквалификации.
  4. По результатам проверки направляет в лицензионную комиссию мотивированное предложение о предоставлении или отказе в предоставлении лицензии заявителю.
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#лицензии
#квартиры
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В Подмосковье с начала года ликвидировали более 150 опасных троп через ж/д пути
18 сентября 2024, 15:31

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Меры повышения безопасности на железнодорожном транспорте и объектах ж/д инфраструктуры обсудили на заседании комитет Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Председатель Комитета Олег Гаджиев рассказал, что было сделано в этой сфере в регионе в последнее время и сообщил о планах на будущий год, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Железная дорога продолжает оставаться местом повышенной опасности. На текущую дату зафиксирован рост травматизма на так называемых «опасных тропах». Вместе с тем, мероприятия, которые проводит железная дорога, приносят положительный эффект», — сказал Олег Гаджиев.
Он добавил, что в текущем году в регионе ликвидировали 156 опасных троп, ведущих к ж/д станциям и через пути, установили 785 метров капитального ограждения и 15 камер фотовидеофиксации, а также благоустроили 16 подходов к объектам железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, в регионе ведётся строительство разноуровневых и одноуровневых переходов через железную дорогу. В будущем году планируется открыть 15 таких объектов.

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#железная дорога
#опасность
#мособлдума
#московская область
#подмосковье
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Ирина Болгар назвала Telegram совместно нажитым с Павлом Дуровым имуществом
18 сентября 2024, 15:31

Фото: соцсети П. Дурова

Ирина Болгар, мать троих детей Павла Дурова, охарактеризовала Telegram как «‎совместно нажитое имущество» с предпринимателем, отметив, что в разных странах существуют различные подходы к разделу такого имущества. Об этом она написала в своем Instagram*.
Ирина Болгар, в своем посте в Instagram*, рассказала о своих десятилетних отношениях с Павлом Дуровым, в которых родились трое детей. Она отметила, что все значимые семейные активы были зарегистрированы на него.

Ирина упомянула, что ей давались обещания, в которые она искренне верила, что она и ее дети всегда будут иметь доступ к семейным активам, несмотря на то, что их брак не был официально зарегистрирован. Женщина также подчеркнула, что главный актив — Telegram — был зарегистрирован только на имя Павла.

По словам Болгар, у нее был доступ к активам через договора и доверенности, которые позволяли ей их использовать, но не обеспечивали надежной защиты ее прав и интересов, а также интересов детей. Она отметила, что эти соглашения могли быть нарушены в любой момент.

Болгар заявила, что в некоторых странах юридически незарегистрированные отношения могут считаться официальными браками, когда речь идет о правах на имущество. Помимо этого, она назвала подобные ситуации общественной проблемой, которая требует внимания со стороны закона.

Домохозяйка или агент спецслужб? Что не так с матерью детей Павла Дурова Ириной Болгар
Домохозяйка или агент спецслужб? Что не так с матерью детей Павла Дурова Ириной Болгар

Летом этого года Ирина Болгар заявила, что жила с Дуровым и родила ему троих детей. Она утверждает, что познакомилась с Павлом в Санкт-Петербурге в 2012 году.

Напомним, что Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.

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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В России в тестовом режиме начал работать сайт «Реестр повесток»
18 сентября 2024, 15:26

Фото: istockphoto/scaliger

В России в тестовом режиме запущен сайт реестра электронных повесток для призывников. Портал находится по адресу «реестрповесток.рф».
Через сайт Единого реестра воинского учета в дальнейшем планируется уведомлять призывников о выписке повесток для явки в военкоматы. В настоящее время с его помощью проводится проверка реестра в Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине. На главной странице размещена информация о правилах работы с сайтом и порядке действий при получении повестки.

Войти в реестр можно при помощи учётной записи на Госуслугах через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая должна быть подтверждённой. Если такой учётной записи нет, пользователям предлагается пройти процедуру регистрации. Повестка будет считаться вручённой через семь дней после размещения в «Реестре повесток».

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#призывник
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Россиянам раскрыли преимущества цифровых финансовых активов
Финэксперт Гоголев: Цифровые финансовые активы выгоднее
18 сентября 2024, 15:23

Фото: iStock/setthaphat dodchai

Руководитель клиентской команды Среднего бизнеса ДО «Якутский» АО «Альфа-Банк» Андрей Гоголев заявил, что цифровые финансовые активы выгоднее классических инструментов инвестирования, в чём и заключается их преимущество.
«Цифровые финансовые активы в 9 случаях из 10 будут выгоднее, чем классические инструменты инвестиций. Классические инструменты подразумевают много обязательных бюрократических процедур. В традиционном процессе на бирже участвуют как минимум 5 посредников, а в некоторых случаях их число доходит до 12. Цифровые финансовые активы позволяют участникам рынка минимизировать издержки за счёт отказа от посредников», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Гоголев.

Тем временем Федеральное общество сетевой торговли предложило создать в России Федеральный цифровой арбитраж для решения торговых споров в интернете. Такая идея связана со всё большим ростом популярности торговых сделок в Сети, и соответственно, ростом споров и прений по этому поводу.

«ФОСТ просит рассмотреть возможность создания Федерального цифрового арбитража, уполномоченного рассматривать все споры по правоотношениям, совершённым в интернете, включая споры между площадками, продавцами и покупателями цифровых платформ», — приводит RT текст обращения организации на имя первого зампреда правительства РФ Дениса Мантурова.

Ранее сообщалось, что Единый цифровой военный реестр предлагается передать в ведение Министерства обороны.

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