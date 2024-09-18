Назван последний день лета в Москве

Фото: iStock/yulenochekk
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что сегодняшний день, 18 сентября, станет последним днём летнего тепла в столице.
Далее, по его словам, последует похолодание.
А вот главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, наоборот, отметила, что заморозки в Москве до конца сентября можно не ожидать.
Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что столичный регион не покинет тёплая и сухая погода до конца астрономического лета, которое завершится в день осеннего равноденствия — 22 сентября.
Читайте также:
Метеоролог Позднякова раскрыла сроки астрономического лета в Москве
Стало известно, чего ждать жителям Подмосковья от погоды в ближайшие дни
Вильфанд назвал дату окончания «бабьего лета» в Москве
«Самый холодный день второй половины недели — воскресенье, когда дневная температура понизится до 13-15°С, а ночная — до 3-8°С. И самая холодная ночь как раз будет после самого холодного дня — в ночь на понедельник. По области температура может понизиться до -1°С и могут отмечаться первые этой осенью заморозки», — добавил в беседе с RT Шувалов.
А вот главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, наоборот, отметила, что заморозки в Москве до конца сентября можно не ожидать.
«Как правило, в столице заморозки наступают в более поздние периоды. Поэтому я думаю, что до конца сентября температура воздуха в городе в ночные часы останется положительной», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что столичный регион не покинет тёплая и сухая погода до конца астрономического лета, которое завершится в день осеннего равноденствия — 22 сентября.
Читайте также:
Метеоролог Позднякова раскрыла сроки астрономического лета в Москве
Стало известно, чего ждать жителям Подмосковья от погоды в ближайшие дни
Вильфанд назвал дату окончания «бабьего лета» в Москве
Мелисса Тимофеева