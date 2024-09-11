Подмосковные дети-сироты станут участниками проекта «Чужих детей не бывает»

Фото: iStock / fizkes
Проект «Чужих детей не бывает» стартует для детей от 3 до 18 лет, проживающих без родителей в социальных центрах Подмосковья в городских округах Домодедово и Чехов. Проект нацелен на развитие у них функциональных навыков, сообщили в пресс-службе его организаторов.
«Мероприятия будут проходить с участием группы волонтёров. Дети росли не в семье или в дисфункциональной семье, поэтому лишены возможности естественного приобретения функциональных навыков – бытовых, социальных и интеллектуальных. Между тем без таких навыков невозможно полноценно существовать в современном обществе. Важно приобрести эти навыки своевременно», – говорится в сообщении.В проекте представлены такие группы навыков, как бытовые (самообслуживание, гигиена, готовка еды); социальные (взаимодействие с обществом, природой); интеллектуальные (мышление, креативность, расширение кругозора).
Среди методов развития навыков - постановка спектаклей кукольного театра; квесты, конкурсы, мастер-классы, мероприятия на природе; кулинарные мастер-классы; мероприятия по развитию навыков гигиены, ухода за собой и здоровья. Предусмотрены встречи со стоматологом, спасателем и косметологом.
Как отметили организаторы, в мероприятиях будет участвовать сменный состав детей, проживающих в социальных центрах Домодедова и Чехова.
Читайте также:
В Подмосковье началась аккредитация для СМИ на благотворительный забег «Пульс Добра»
В Подмосковье стипендию губернатора получат дети-сироты
Пятерым детям-сиротам из Раменского округа вручили сертификат и ключи от квартир
Лора Луганская