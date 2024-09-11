Подмосковные дети-сироты станут участниками проекта «Чужих детей не бывает»

POS-терминалы, через которые принимается оплата по банковской карте, установили в клинском офисе МосОблЕИРЦ, так что теперь здесь можно не только получить разъяснения по начислениям за ЖКУ и передать показания приборов учёта, но и оплатить счета без комиссии, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.