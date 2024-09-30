В Подмосковье с начала года обрели семью около 2 тыс. детей-сирот

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Почти 2 тысячи детей-сирот из Московской области обрели семью с начала текущего года, об этом рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«С начала года наши специалисты органов опеки устроили в семьи почти 2000 детей-сирот. Наш главный принцип состоит в том, что именно ребёнок выбирает семью, а с потенциальными родителями или опекунами предварительно работают наши психологи», — сказала Людмила Болатаева.В министерстве напомнили, что в Московской области нет детских домов. Вместо них организованы семейные центры. Всего в регионе насчитывается 22 тысячи сирот, из них 98,5% растут в семьях на условиях опеки, приёмной семьи и усыновления.
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