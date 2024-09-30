В Подмосковье с начала года обрели семью около 2 тыс. детей-сирот

В Подмосковье в текущем году по программе «Светлый город» заменят более 22 тыс. светильников наружного освещения. Работа будет завершена до 31 октября, рассказал зампред правительства -– министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с правительством региона и главами городских округов.