Львова-Белова заявила о героизме подростков, спасших людей в Крокусе

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова прокомментировала награждение подростков Ислама Халилова и Артёма Донского за спасение людей в «Крокус Сити Холле» и отметила героизм ребят.
«Представляете, толпа 100 человек! Надо как-то их всех собрать и сказать: пошли. Они говорят: «Да, мы кричали на весь холл. Говорили, что вы не туда. Там тупик, мы вас выведем». Они всю эту толпу вывели на улицу в безопасное место», — прояснила в беседе с RT Львова-Белова.
Она отметила, что мальчики воспитываются в многодетных семьях, что также повлияло на их воспитание, чувство отвектсвенности и то, что в итоге они совершили такой подвиг и в чрезвычайной ситуации смогли спасти много людей.
При этом, сообщается, что председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал отчёт следственной группы о расследовании теракта.
«Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, детально проанализировать документов и иные данных, которые позволят установить, как были организованы и функционировали системы оповещения о ЧС, имелась ли у людей возможность быстро покинуть здание при помощи эвакуационных выходов», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы СК РФ.
Ранее сообщалось, что один из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», гражданин Таджикистана Рачабализода Саидакрами Муродали, проживал и был зарегистрирован в подмосковном Подольске в 2018 году. Так, шесть лет назад мужчина был оштрафован за нарушение правил пребывания в России и ему предписывали покинуть страну.
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