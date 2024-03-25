Иосиф Пригожин возмутился молчанием мировых звёзд по поводу трагедии в Крокусе

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Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал западных звезд за молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле», произошедшей 22 марта.
«Артисты всего мира, самые большие звезды. Почему они молчат? Это концертный зал, в котором они выступали. Почему они не выкладывают ничего? Почему они вместе с нами не скорбят? Или они все по политическим мотивам, по двойным стандартам?» — приводит «Москва 24» слова Пригожина.
А до этого стало известно, что один из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», гражданин Таджикистана Рачабализода Саидакрами Муродали, проживал и был зарегистрирован в подмосковном Подольске в 2018 году. Как пишет RT, шесть лет назад мужчина был оштрафован за нарушение правил пребывания в России и ему предписывали покинуть страну.
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