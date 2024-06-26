Львёнку из Клина провели операцию на мозге и вернули возможность ходить

Фото: ТГ-канал «Земля Прайда»
Львёнок Гермес, которого спасли от жестоких хозяев владельцы клинского парка-приюта «Земля Прайда», перенёс повторную операцию на мозге, благодаря которой зверь вновь сможет ходить.
Первая операция была проведена год назад, когда из-за ужасных условий, в которых львёнка содержали прежние хозяева, животное было не в состоянии есть и передвигаться. Всё прошло хорошо, однако со временем у Гермеса появились осложнения. Диагностика показала, что у львёнка начала расти кость, которая давила на мозг. Без повторной операции зверь мог полностью лишиться возможности ходить и даже погибнуть, сообщает издание REGIONS.RU.
Операция прошла успешно, об этом написали в соцсетях представители «Земли Прайда».
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Операция прошла успешно, об этом написали в соцсетях представители «Земли Прайда».
«Гермес жив! Мы дома. Он перенес операцию. Впереди очень сложная реабилитация, но начало уже положено», — говорится в сообщении.В приюте также предупредили, что риск для жизни львёнка ещё сохраняется, так как может начаться отёк мозга, но за состоянием животного следят и не оставят без помощи.
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Лев Каштанов