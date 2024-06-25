Подмосковные спасатели освободили застрявшего под полом котёнка

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Котёнка, застрявшего под деревянным полом в жилом доме в Павловском Посаде, освободили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Сситема-112» обратилась женщина. Она рассказала, что живёт на первом этаже и слышит жалобное мяуканье из-под пола, но самостоятельно помочь животному не может, так как в доме нет подвала и люков, ведущих к пространству под полом», — говорится в сообщении.Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили, что помочь застрявшему котёнку получится, только если вскрыть пол. Хозяйка разрешила сделать это, тогда специалисты при помощи шанцевого инструмента сняли доски пола, освободили котёнка и починили пол.
Спасённого котёнка хозяйка дома оставила себе.
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Лев Каштанов