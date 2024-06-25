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Подмосковные спасатели освободили застрявшего под полом котёнка

25 июня 2024, 12:58
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Котёнка, застрявшего под деревянным полом в жилом доме в Павловском Посаде, освободили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Сситема-112» обратилась женщина. Она рассказала, что живёт на первом этаже и слышит жалобное мяуканье из-под пола, но самостоятельно помочь животному не может, так как в доме нет подвала и люков, ведущих к пространству под полом», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили, что помочь застрявшему котёнку получится, только если вскрыть пол. Хозяйка разрешила сделать это, тогда специалисты при помощи шанцевого инструмента сняли доски пола, освободили котёнка и починили пол.



Спасённого котёнка хозяйка дома оставила себе.

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В Ростове всех арестантов СИЗО-1 побрили налысо после захвата заложников в июне
25 июня 2024, 12:50

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Всех заключенных побрили налысо в СИЗО-1 Ростова-на-Дону после террористического захвата заложников, который случился 16 июня. Видео с одним из бритых сидельцев опубликовал Telegram-канал Mash.
Теперь все арестанты вне зависимости от веры сидят в камерах без волос на голове, а также без бороды. Ранее сотрудникам изолятора дали добро на проведение более жесткого досмотра подозреваемых.
Утром, 16 июня, шесть зэков выбрались из камеры, взяв в заложники работников СИЗО-1. Позже спецназ штурмовал учреждение, уничтожив террористов. Затем стало известно, что одному из арестантов удалось выжить. Его ранили в голову при штурме. Заключенный впал в кому, вышел из которой спустя пять дней.

А тем временем Подмосковье поучаствовало в конференции по соблюдению прав человека в следственном изоляторе. Подробности в материале «Радио 1».

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#новости
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Вьетнамку задержали в аэропорту с радиоактивными фрагментами игральных карт
Baza: Вьетнамку задержали в аэропорту Домодедово с радиоактивными картами
25 июня 2024, 11:34

Фото: istockphoto/SurkovDimitri

Радиоактивные метки для крапления карт хотела провезти в РФ жительница Вьетнама. Женщина стала «пищать», когда проходила зеленый коридор в авиагавани Домодедово, сообщает Baza.
Известно, что вьетнамка прибыла из Дубая. Наличие у нее радиоактивного багажа показала система контроля уровня радиации «Янтарь». Позже у пассажирки нашли металлические баночки, завернутые в фольгу.

Внутри таможенники обнаружили фрагменты игральных карт, замер которых составил 1,5 на 1,5 сантиметра. Известно, что такими как правило пользуются шулеры. Меченую карту узнают по фону. По показаниям радиометра-спектрометра, радиоактивное излучение превысило нормальный фон и опасно для здоровья. Карточные фрагменты изъяли. Для чего пассажирка пыталась их провезти не уточняется.

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#новости
#криминал
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Следственный комитет подтвердил число жертв при пожаре во Фрязине
СК: при мощном пожаре в здание во Фрязине погибли шесть человек
25 июня 2024, 11:23

Фото: iStock/izzzy71

При мощном пожаре в административном здании на территории промзоны в подмосковном Фрязине погибли 6 человек. Информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета России.
Уточняется, что точное количество погибших продолжает устанавливаться. В пресс-службе ведомства отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ по Московской области доложить о комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах трагедии.

По данным ведомства, у директоров управляющей компании здания и фирм-арендаторов проводятся обыски.

Напомним, возгорание произошло в понедельник, 24 июня, в здании НИИ «Платан» в Фрязино. По предварительным данным, площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. Для тушения были направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

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Стало известно, где находится «Зеленоградский Чикатило»
Shot: «Зеленоградский Чикатило» Гриценко служит в зоне СВО
25 июня 2024, 10:52

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Серийный убийца Юрий Гриценко, которого называют «Зеленоградский Чикатило», уже около года находится в зоне СВО. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
За время своей преступной деятельности он убил пять женщин и совершил 14 разбойных нападений. На свободу должен был выйти этим летом, но вышел раньше — в сентябре 2023 года и отправился в зону проведения спецоперации.

«В штурмовики 62-летнего «Чикатило» не взяли по состоянию здоровья, но для санитарно-эвакуационного взвода Гриценко оказался пригоден», — отмечается в сообщении.

По данным канала, на СВО он поехал по собственной воле, чтобы заработать денег. После смерти его матери неприватизированная квартира в Зеленограде отошла государству. Служить он будет до конца спецоперации, потом его отпустят на свободу.

Гриценко родился 6 ноября 1962 года в городе Зеленоград. Как позже рассказали знакомые семьи маньяка, мальчик рос замкнутым и нелюдимым. Мать Гриценко была строгой и сильной по характеру женщиной, а его отец работал простым столяром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мужчина выиграл в казино 258 миллионов рублей и умер
В Сингапуре мужчина выиграл в казино четыре миллиона долларов и умер
25 июня 2024, 10:03

Фото: iStock/Motortion

Мужчина выиграл в казино четыре миллиона долларов (258 миллионов рублей) и умер. Это произошло в Сингапуре, пишет IBTimes.
В интернете появился видеоролик. На нем видно, что мужчина лежит на полу. Ему пытаются оказать помощь сотрудники казино. Рядом с ним стоит и кричит его жена. Позже выяснилось, что он выиграл четыре миллиона долларов и от радости у него случился инфаркт. Медики мужчину спасти не смогли.

Ранее сообщалось, что житель Германии пенсионного возраста на протяжении четырех лет прямо у себя дома проводил кастрацию у мужчин. Пенсионер выполнял это для удовлетворения интимных потребностей. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили забрызганные кровью инструменты, пятна на кухонном столе и диване.

Во Фрязине на месте пожара обнаружили тела четырех человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сотрудники
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В Германии 74-летний пенсионер кастрировал у себя дома мужчин
Metro: в ФРГ 74-летний пенсионер занимался кастрацией мужчин на своей кухне
25 июня 2024, 09:49

Фото: iStock/zoka74

Житель Германии пенсионного возраста на протяжении четырех лет прямо у себя дома проводил кастрацию у мужчин. Всего ему удалось провести восемь таких операций. Об этом информирует Metro.
Отмечается, что хирургические процедуры завершились после того, как один из пострадавших обратился в правоохранительные органы. Следователи сразу же выехали на место происшествия для уточнения всей информации.

Согласно информации следствия, пенсионер выполнял кастрацию для удовлетворения интимных потребностей. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили забрызганные кровью инструменты, пятна на кухонном столе и диване. В этих местах пенсионер выполнял операции. За свои услуги пожилой мужчина также брал деньги —1600 фунтов стерлингов.

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#сотрудники
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В подмосковном гараже нашли более 11 кг наркотиков
25 июня 2024, 09:15

Фото: iStock/zoka74

Полиция задержала 24-летнего жителя Мытищ по подозрению в попытке продажи наркотиков: в арендованном им гараже в деревне Васькино округа Чехов было обнаружено более 11 кг мефедрона, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в гараже полицейские обнаружили более ста ёмкостей с различными жидкостями, а в припаркованной рядом машине — ещё 16 канистр с таким же содержимым. Экспертиза жидкости, находившейся в одной из канистр, показала, что это производная наркотика N-метилэфедрона. Общая масса наркотика составила свыше 11 кг», — говорится в сообщении.
Остальная изъятая в ходе обыска жидкость будет проверена в ходе расследования.

Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#мвд московской области
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Во Фрязине на месте пожара обнаружили тела четырех человек
25 июня 2024, 08:03

Фото: iStock/Boris Ipatov

На месте пожара во Фрязине обнаружили тела четырех человек. Об этом информирует ТАСС.
«На седьмом этаже обнаружены тела четырех человек. В настоящее время устанавливаются их пол и личности», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, 24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Причиной пожара в здании мог стать аварийный режим работы электросети. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Четыре этажа выгорели полностью. Погибли люди.

Ранее в пресс-службе «Волонтёров Подмосковья» сообщили, что подмосковные волонтёры привезли к месту пожара во Фрязине воду и молоко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появились первые итоги исследования переписки убитых в Дагестане боевиков
«Известия»: убитый протоиерей был одной из основных целей боевиков в Дербенте
25 июня 2024, 07:07

Фото: istock / Manuel-F-O

Террористы в Дагестане с самого начала намеревались убить настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова. Об этом сказано в первых результатах исследования переписки убитых в Дагестане боевиков, передают «Известия».
Котельников изначально являлся одной из основных целей нападения. В ходе подготовки теракта были четко намечены и другие объекты для атаки — синагога в Дербенте и православные храмы в том же Дербенте и Махачкале, отмечает информагентство.

Личности боевиков уже установили, на воле могут находиться люди, участвовавшие в организации нападения, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

«Не исключено, что на свободе остались как минимум сочувствующие и те, кто был вовлечен в обеспечение теракта, в том числе снабжал террористов оружием. Исходя из переписок в изъятых у убитых террористов телефонах, можно предположить, что нападение планировалось около месяца», — заявил собеседник издания.
Котельников погиб в возрасте 66-лет. Мужчина прослужил у алтаря около 40 лет. Ранее родственники убитого раскрыли детали теракта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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