Жителям Подмосковья предложили деньги за добровольную сдачу оружия

Фото: Фотобанк Московской области
Денежное вознаграждение за добровольную сдачу нелегально хранящегося огнестрельного оружия, снарядов и взрывчатых веществ могут получить жители Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ).
«Для получения вознаграждения оружие, боеприпасы или взрывчатку следует принести в любое отделение полиции и подать соответствующее заявление в ГУРБ области», — говорится в сообщении.
Награда за сдачу боевого ручного огнестрельного оружия составляет 15 тысяч рублей за один ствол, гражданское, спортивное и охотничье оружие с нарезным стволом оценивается в 6 тысяч рублей. Награда за сдачу нелегально хранящегося охотничьего гладкоствольного огнестрела составит 4,5 тыс. рублей за ствол, за самодельное стреляющее устройство, а также газовое оружие — 3 тысячи рублей.
Различные детонаторы можно сдать за 1 тысячу рублей каждый. Патроны к боевому огнестрелу принимают по 60 рублей за штуку, к нарезному гражданскому — по 50 рублей, к гладкоствольному — по 20 рублей.
Награда также положена за добровольную сдачу взрывчатки: 9 тысяч рублей за 1 кг в тротиловом эквиваленте, 500 рублей за 100 граммов в тротиловом эквиваленте и по 100 рублей за каждые 100 граммов пороха. Детонирующие шнуры ведомство принимает по 500 рублей за 100 метров.
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