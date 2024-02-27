Люберецкий суд оштрафовал предпринимательницу, выгнавшую из кофейни бойца СВО

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Владелицу кофейни в Люберцах, попросившую покинуть заведение участника СВО, оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. На сайте Люберецкого городского суда есть карточка дела по соответствующей административной статье на Алену Полякевич, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
На минувшей неделе Полякевич рассказала в соцсетях, что в кофейню пришел участник СВО, который «начал вести себя, мягко говоря, не очень». По ее словам, она «за две минуты уладила эту ситуацию без крика, без мата и прочего» и «попросила покинуть помещение».
Пост предпринимательницы вызвал активную критику со стороны Z-блогеров, которые обратились с заявлением в полицию, обвинив Алену в дискредитации участников спецоперации и публикации фейков о действиях российской армии. Они не преминули напомнить, что она также была участницей оппозиционных митингов в Москве и Подмосковье, публикуя видео оттуда.
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Пост предпринимательницы вызвал активную критику со стороны Z-блогеров, которые обратились с заявлением в полицию, обвинив Алену в дискредитации участников спецоперации и публикации фейков о действиях российской армии. Они не преминули напомнить, что она также была участницей оппозиционных митингов в Москве и Подмосковье, публикуя видео оттуда.
«Сотрудники полиции установили, что комментарий разместила жительница города Люберцы 1997 года рождения, которая была доставлена в отдел для разбирательства», — заявили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД по Московской области, комментируя ситуацию.После вынесения приговора в отношении Полякевич блогеры и активисты также заявили, что в отношении девушки должно быть проведено следствие на тему возможного финансирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) с её стороны.
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Артем Путинцев