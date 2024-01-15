Суд на Сахалине вынес приговор военному, отказавшемуся участвовать в СВО

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Суд на Сахалине приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы мужчину, который отказался исполнять военный приказ, об этом сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.
В результате, военного признали виновным по статье о неисполнении приказа, и назначили ему наказании в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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