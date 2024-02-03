Суд не стал арестовывать врача, насмехавшегося над сыном погибшего участника СВО

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В Москве Тушинский районный суд избрал педиатру Надежде Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий за некорректные высказывания об отце мальчика, участвовавшего в СВО. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Мосгорсуд.
Обвинение утверждает, что Буянова, находясь в должности врача одной из московских клиник, во время приёма пациента некорректно высказалась об отце ребенка, участвовавшем в спецоперации. В СМИ также сообщалось, что медик, узнав, что ребёнку не хватает отца, погибшего при исполнении воинского долга, стала насмехаться над ним.
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