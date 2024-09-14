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«Любил жить»: Близкие о военкоре Семёне Ерёмине, в честь которого открыли мурал в Балашихе

14 сентября 2024, 15:41
Фото: Евгений Дудин

Фото: Евгений Дудин

В подмосковной Балашихе торжественно открыли мурал в честь военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина, погибшего в зоне спецоперации. Портрет журналиста размером 40 на 12 м появился на фасаде дома на улице Луговой в микрорайоне Железнодорожный. Его создал подмосковный художник Сергей Юраков.
«Я с удовольствием принял участие в работе. С моральной точки зрения, я был мотивирован на то, чтобы это сделать, потому что мы считаем, что это необходимость продиктована текущей обстановкой. Таких личностей, как Семёна Еремина, надо показывать, надо о них рассказывать детям. Я так считаю», — высказался Сергей Юраков.
Он добавил, что на работу ушло где-то около двух недель чистого рабочего времени и более 300 баллончиков с краской.



Вдова Ерёмина Виктория рассказала, что Семён был любящим мужем и отцом двух дочерей.

«Он хороший семьянин, очень сильно любил эту жизнь, любил жить. <...> Я довольна результатом работы. Я благодарна, что город откликнулся на мой такой зов. Игорь Юрьевич [Брынцалов] откликнулся на мою просьбу и, собственно, это было сделано в кратчайшие сроки», — отметила Виктория.
Она добавила, что Ерёмин был очень мужественный и отважный человек и работа была для него стояла превыше всего.
Фото: Евгений Дудин

Дочь военкора Ясна Ерёмина поблагодарила всех, кто пришел на открытие.

«Мне бы хотелось рассказать о нем не только как о герое, а и как о человеке, который учил меня жизни, который, несмотря на то, что часто был в командировках, всегда находил для меня время. Он всегда находил нужные слова, если мне было тяжело, и всегда поддерживал со мной связь. Я очень рада, что его память почтили таким образом и что люди будут его помнить. Потому что для меня и для всей семьи это важно. Спасибо», — сказала Ясна.

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#железнодорожный
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#мина
Курская епархия разместила в своих ПВР десятки тысяч человек с начала атак ВСУ
Курская епархия разместила в своих ПВР порядка 30 тысяч человек
14 сентября 2024, 15:55

Фото: iStock/Jovanmandic

Курская епархия разместила порядка 30 тысяч человек в своих пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что прихожане оказывают помощь в разгрузке фур с гуманитарной помощью, доставляют продукты беженцам и просто выслушивают попавших в беду людей. Те, кто разбирается в электронике, собирают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также курские священники выезжают на передовую, исповедуют российских бойцов, рассказал дьякон храма Матроны Московской и Ксении Петербургской Дмитрий Королёв.

Он подчеркнул, что за месяц с начала атаки ВСУ Курской области удалось принять и распределить тонны гумпомощи, а также оборудовать десятки ПВР.

По словам Королёва, на помощь пострадавшим и беженцам поспешила вся епархия. Даже люди с инвалидностью стараются внести своё вклад в общее дело.

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#курская область
#беженцы
#помощь
#гуманитарная помощь
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#люди
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Академик Зелёный не увидел принципиальной ошибки в крушении станции «Луна-25»
14 сентября 2024, 14:35

Фото: istockphoto/mechanick

Крушение автоматической станции «Луна-25» не было следствием какой-либо принципиальной ошибки. Такое мнение высказал научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, возглавляющий также первый этап российской лунной миссии, академик Лев Зелёный.
Он сравнил аварию лунной станции, произошедшую в прошлом году, со ставшим уже хрестоматийным недоразумением с миссией «Луна-1» в 1959 году, передаёт ТАСС. Учёный напомнил, что этот первый автоматический мини-корабль из-за небольшой ошибки в вычислениях пролетел мимо естественного спутника Земли.

«То, что «Луна-25» разбилась, не является какой-то принципиальной или системной ошибкой. Просто недостаточно проверенная связь между различными узлами космического аппарата. Нечто похожее произошло и с "Луной-1"», — сказал Зелёный.

Академик объяснил, что первая станция должна была непременно встретиться с Луной, однако при подаче команды на выключение двигателя второй ступени не было учтено время прохождения сигнала до аппарата. В результате «Луна-1» разминулась со спутником на каких-то шесть тысяч километров.

Академик Зелёный подчеркнул, что все материалы для научного и материального оснащения космических миссий «Луна-26» и «Луна-27» уже готовы, несмотря на трудности, связанные с импортозамещением. Он также добавил, что из-за аварии «Луны-25» дальнейшие этапы космической миссии будут несколько форсированы. По согласованию с «Роскосмосом» следующие станции отправятся к спутнику раньше, чем планировалось.

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#станция
#луна
#корабль
#аварии
#станции
#роскосмос
#учёный
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Курсанты Академии МЧС приняли военную присягу в Химках
14 сентября 2024, 13:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Более 300 курсантов Академии МЧС приняли военную присягу в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что в Академии гражданской защиты МЧС России в Химках состоялось торжественное принятие присяги, в котором дали клятву на верность Родине 376 курсантов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

«Вновь и вновь вы будете повторять и закреплять пройдённый материал пока не станете настоящими спасателями. Легко не будет, однако всегда помните о том, что оценкой ваших знаний и умений, полученных в стенах академии, станут спасённые человеческие жизни», – сказал курсантам министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.
Также обязательство хранить верность Отечеству дали 80 воспитанников Кадетского пожарно-спасательного корпуса Академии, 146 студентов инженерного и гуманитарного факультетов, 12 офицеров и 30 курсантов факультета по подготовке специалистов из других стран.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В рамках этого торжественного события состоялось открытие многофункционального спортивного комплекса Академии МЧС. В здании обустроено свыше 10 залов, в которых студенты могут заниматься несколькими видами спорта, включая хоккей, футбол и боевые искусства. Также в комплексе имеются комнаты с полосой препятствий по пожарно-спасательному спорту и кабинеты для обучения пилотированию беспилотниками (БПЛА).

Отметим, что Академия гражданской защиты МЧС России является головным центром в системе высшего образования ведомства.

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#мчс
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#студенты
#безопасность
#служба
#спорт
#подмосковье
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Дудь* поменял яхту для бизнес-тура на катамаран из-за непроданных билетов
Дудь* поменял яхту для бизнес-туда из-за низких продаж билетов
14 сентября 2024, 12:36

Фото: iStock/PaulVinten

Блогер и журналист Юрий Дудь* был вынужден поменять яхту для своего бизнес-тура на катамаран из-за непроданных билетов, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что тур должен был проходить у берегов Испании на яхте голландского миллионера Яна Веркерка. Вместе с гостями, купившими билеты, на судне должны были присутствовать бизнесмен, основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков*, рэпер Иван Алексеев (Noize MC), телеведущий Михаил Шац*, и блогер Илья Варламов.

Стоимость билетов на тур составляла 35 тысяч евро. Однако из 36 подготовленных билетов были приобретены лишь 12, в связи с чем Дудю* пришлось отказаться от дорогой яхты в пользу небольшого катамарана.

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Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока
14 сентября 2024, 11:59

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Некоторые пользователи маркетплейса Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока. О проблеме РИА Новости рассказали в пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ.
Отмечается, что пользователи начали жаловаться, что их заказы автоматически отменяются. Над восстановлением корректной работы сервисов уже работают специалисты компании.

В пресс-службе подчеркнули, что в скором времени статус заказа будет восстановлен, после чего его можно будет забрать способом, указанным при осуществлении заказа. Также пользователям вернут деньги, которые были сняты за обратную доставку товара.

Ранее сообщалось, что основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг самых богатых женщин России.

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В Жуковском запустили Telegram-канал для сообщений о беспилотниках и ЧС
14 сентября 2024, 11:38

Фото: пресс-служба администрации г. о.Жуковский

Администрация города Жуковский приняла меры по оперативному информированию жителей о возникших чрезвычайных ситуациях и запустила Телеграм-канал «Радар Жуковский». Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Теперь жители города смогут быстро узнать о возникновении различных угроз: атака беспилотных летательных аппаратов, ракетная опасность, природные катаклизмы, уровни опасности при аномальных погодных условиях и других чрезвычайных ситуациях.

Администрация призвала подписаться на канал и сообщить о нем родственникам, друзьям и знакомым. Кроме того, для получения точной и оперативной информации необходимо включить уведомления.

Ранее сообщалось, что в Жуковском на полгода изменили схемы движения транспорта двух маршрутов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#опасность
#атака
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В России наступил церковный Новый год
14 сентября 2024, 09:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Православные христиане отмечают начало индикта – нового года по церковному календарю.
Отметим, что индикт, согласно богослужебным текстам, переводится с латыни как «оценивать». В Римской империи так называли налоговый период от пяти до 15 лет. Срок назначался императором, также как и дата начала сборов.

В 462 году начало индикта перенесли на 1 сентября по юлианскому календарю или 14 сентября – по григорианскому. А через несколько десятилетий византийский император Юстиниан повелел начинать с этого дня все календарные циклы, включая церковный.

На Руси до XV столетия отмечали новый год 1 марта. Однако ещё в XII веке среди христиан распространилось торжественное празднование 1 сентября. Когда язычество было полностью вытеснено, гражданский новый год также стали отмечать 1 сентября. Традиция эта сохранялась более двух столетий.

В последний раз гражданский новый год праздновали 1 сентября 1699 года. На этом торжестве на Соборной площади Кремля присутствовал Петр I. Однако новый год после введения реформ царя продлился всего четыре месяца, и уже 1 января жители встретили следующий, 1700 год.

Но традиция празднования нового года 1 сентября сохранилась среди православных христиан. В этот день по-прежнему совершают особый молебен, в котором благодарят Господа за прожитый год и просят благословить наступающий.

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#православие
#новый год
#история
#праздник
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«Роскосмос не печатает деньги»: Экспедиция «Луна-27б» под вопросом
Руководитель лунной программы заявил о нехватке средств на экспедицию «Луна-27б»
14 сентября 2024, 09:47

Фото: istockphoto/Elen11

После крушения станции «Луна-25» в «Роскосмосе» не исключали, что отправка к естественному спутнику Земли двух следующих экспедиций может быть форсирована. Однако вопрос упирается в одну проблему — деньги.
Как рассказал ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, ответственный за первый этап лунной программы, академик Лев Зеленый, учёные предложили «Роскосмосу» отправить сразу две автоматические станции «Луна-27», «а» и «б», выполняющие сходные задачи, но на разных полюсах спутника. Госкорпорация поддержала эту идею, но возник вопрос финансирования.

Как и наш институт, «Роскосмос», к сожалению, тоже не печатает деньги, поэтому вопрос пока открыт», — сказал академик.

Учёный и администратор подчеркнул, тем не менее, что работы по созданию научной аппаратуры для станций «Луна-26» и «Луна-27» практически завершены. Удалось также решить все непростые проблемы, связанные с необходимостью импортозамещения.

Напомним, потерпевшая крушение «Луна-25» стала первой за без малого полвека российской экспедицией к спутнику Земли. Станция «Луна-24» была запущена советскими учёными ещё в 1976 году.

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#станции
#крушение
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Слепаков* обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него статус иноагента
14 сентября 2024, 08:22

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Артист Семен Слепаков* обжаловал в Верховном суде Российской Федерации отказ снять с него этот статус. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минюста.
«Поступила жалоба Слепакова Семена Сергеевича*», — заявила собеседница агентства.
Минюст России внес Слепакова* в перечень иноагентов в апреле 2023 года. По данным инстанции, артист получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к воинской службе и государственной службе в целом, в негативном ключе высказывался о российских гражданах. Сейчас Слепаков* проживает в Израиле.

До этого артист обращался в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безрезультатно. Апелляция оставила решение в силе. Жалоба также была отклонена в июле кассационным судом.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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