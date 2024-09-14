«Любил жить»: Близкие о военкоре Семёне Ерёмине, в честь которого открыли мурал в Балашихе

Фото: Евгений Дудин
В подмосковной Балашихе торжественно открыли мурал в честь военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина, погибшего в зоне спецоперации. Портрет журналиста размером 40 на 12 м появился на фасаде дома на улице Луговой в микрорайоне Железнодорожный. Его создал подмосковный художник Сергей Юраков.
«Я с удовольствием принял участие в работе. С моральной точки зрения, я был мотивирован на то, чтобы это сделать, потому что мы считаем, что это необходимость продиктована текущей обстановкой. Таких личностей, как Семёна Еремина, надо показывать, надо о них рассказывать детям. Я так считаю», — высказался Сергей Юраков.Он добавил, что на работу ушло где-то около двух недель чистого рабочего времени и более 300 баллончиков с краской.
Вдова Ерёмина Виктория рассказала, что Семён был любящим мужем и отцом двух дочерей.
«Он хороший семьянин, очень сильно любил эту жизнь, любил жить. <...> Я довольна результатом работы. Я благодарна, что город откликнулся на мой такой зов. Игорь Юрьевич [Брынцалов] откликнулся на мою просьбу и, собственно, это было сделано в кратчайшие сроки», — отметила Виктория.Она добавила, что Ерёмин был очень мужественный и отважный человек и работа была для него стояла превыше всего.
Фото: Евгений Дудин
Дочь военкора Ясна Ерёмина поблагодарила всех, кто пришел на открытие.
«Мне бы хотелось рассказать о нем не только как о герое, а и как о человеке, который учил меня жизни, который, несмотря на то, что часто был в командировках, всегда находил для меня время. Он всегда находил нужные слова, если мне было тяжело, и всегда поддерживал со мной связь. Я очень рада, что его память почтили таким образом и что люди будут его помнить. Потому что для меня и для всей семьи это важно. Спасибо», — сказала Ясна.
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