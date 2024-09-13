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Войска ВС РФ освободили населенный пункт Долиновка в ДНР, который находится на подступах к Украинску, следует из еженедельной сводки Минобороны России. Отмечается, село взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой Народной Республики», — указано в сводке.Долиновка расположена к востоку от города Украинск, ее взятие позволит выйти на него с восточной стороны, отмечает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили еще четыре села в Курской области — Покровский, Дарьино, Толстый Луг и Снагость. Отмечалось, что сегодня утром, 13 сентября, морпехи и десантники 51-го ГПДП водрузили там российские флаги.
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Данил Пономарев