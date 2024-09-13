Боец ВС РФ рассказал о новых тактических приёмах ВСУ в Курской области

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ВСУ используют новые тактические приёмы в Курской области. Об этом заявил военный 810-й бригады морской пехоты ВС РФ Андрей в беседе с изданием Daily Storm.
Отмечается, что одной из особенностей действий украинских войск на Курском направлении является активное использование инженерной техники. Так, рядом с танками всегда идёт инженерная машина. Ранее Андрей такого не наблюдал.
Также в Курской области украинские военные применяют мобильные группы пехоты, чтобы заходить в населённые пункту. После выполнения задачи они незамедлительно покидают эту территорию.
Кроме того, по словам российского бойца, ВСУ используют тактику заманивания.
Вместе с тем военный указал на превосходство украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и избирательное применение солдатами артиллерии.
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Также в Курской области украинские военные применяют мобильные группы пехоты, чтобы заходить в населённые пункту. После выполнения задачи они незамедлительно покидают эту территорию.
Кроме того, по словам российского бойца, ВСУ используют тактику заманивания.
Вместе с тем военный указал на превосходство украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и избирательное применение солдатами артиллерии.
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Анастасия Чинкова