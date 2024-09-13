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Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о том, что страны ЕС сами принимают решение по поводу того, позволить ли Киеву применять западное дальнобойное оружие против России, уже даже не смешны.
«Слова о самостоятельности европейских стран в принимаемых ими решениях уже даже не смешны. Американцы, сидя за океаном, не первый век провоцируют кризисы и войны на Старом континенте. И из каждого кризиса извлекают выгоду. Сейчас США делают то же, что всегда. А платить, в том числе кровью, за американское благоденствие будут наши соседи по материку», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Толмачёв.
А в Нидерландах объяснили, почему не смогут поставить в ближайшее время Украине систему Patriot. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, по словам министра обороны страны Рубена Брекельманса, поставка планировалась совместно с другой страной-партнёром, которая впоследствии отказалась от своего участия в сделке.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что разрешение Запада использовать ВСУ дальнобойное оружие против России приведёт западные страны к черте перед третьей мировой войной.
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Мелисса Тимофеева