Любимова: Веру Алентову любили самые разные поколения зрителей
Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Народную артистку Веру Алентову любили люди разных поколений. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова.



Напомним, Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. Причиной смерти артистки стал острый инфаркт миокарда.

«Она выходила на сцену совершенно дивной, и это всегда, конечно, с аншлагами проходило. Ее любили люди самых разных поколений, и, конечно, ее роль из фильма «Москва слезам не верит» навсегда вместе с нами», — сказала Любимова в интервью «Известиям».

По словам министра, с уходом таких талантливых людей завершается целая эпоха.

В свою очередь народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с RT рассказала, что вспомнила, как познакомилась с Алентовой.

«Она была замечательной актрисой, и меня судьба с ней свела в молодости. Она была совсем молоденькой, я молоденькая, мы играли у Кости Худякова в фильме "Такая короткая долгая жизнь"», — рассказала Немоляева.

Она также принесла соболезнования семье Алентовой и Театру имени Пушкина, где она была ведущей актрисой.

«Это большая утрата», — заключила Немоляева.
Элина Позднякова

