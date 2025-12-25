Любимова: Веру Алентову любили самые разные поколения зрителей
Любимова: Веру Алентову любили самые разные поколения зрителей
Народную артистку Веру Алентову любили люди разных поколений. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова.
Напомним, Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. Причиной смерти артистки стал острый инфаркт миокарда.
«Она выходила на сцену совершенно дивной, и это всегда, конечно, с аншлагами проходило. Ее любили люди самых разных поколений, и, конечно, ее роль из фильма «Москва слезам не верит» навсегда вместе с нами», — сказала Любимова в интервью «Известиям».
По словам министра, с уходом таких талантливых людей завершается целая эпоха.
В свою очередь народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с RT рассказала, что вспомнила, как познакомилась с Алентовой.
«Она была замечательной актрисой, и меня судьба с ней свела в молодости. Она была совсем молоденькой, я молоденькая, мы играли у Кости Худякова в фильме "Такая короткая долгая жизнь"», — рассказала Немоляева.
Она также принесла соболезнования семье Алентовой и Театру имени Пушкина, где она была ведущей актрисой.
«Это большая утрата», — заключила Немоляева.