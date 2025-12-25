Маргарита Симоньян эмоционально отреагировала на смерть актрисы Веры Алентовой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на известие о смерти актрисы Веры Алентовой. Она оставила запись в своём блоге.
Вера Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. Причиной смерти артистки стал острый инфаркт миокарда. Симоньян заявила, что лично знала Алентову и считала это знакомство честью.
«Не стало изумительной Веры Алентовой, с которой я имела честь быть знакомой. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким», — написала Маргарита.Актриса прославилась после главной роли в фильме «Москва слезам не верит».
