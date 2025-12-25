«Особенное поколение»: Александр Олешко раскрыл детали общения с Верой Алентовой
Александр Олешко поделился своими воспоминаниями об актрисе Вере Алентовой
Александр Олешко поделился своими воспоминаниями о народной артистке Вере Алентовой.
В беседе с «RT» Олешко отметил, что книга Алентовой лучше всего помогает понять её личность и творческий путь, так как актриса написала её очень откровенно.
Актёр благодарен судьбе за личное общение с актрисой. После совместной работы в эпизоде фильма «Зависть богов» они иногда созванивались и переписывались.
«Она всегда была очень внимательна, она была очень учтив», — сказал он.Артист назвал Алентову верной женой, а также другом и товарищем для режиссёра Владимира Меньшова. Олешко выразил соболезнования семье и всей стране.
«Очень грустно терять людей совершенно особенного содержания и особенного поколения», — заключил актёр.Ранее на смерть Веры Алентовой эмоционально отреагировала Маргарита Симоньян.