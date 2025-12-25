«Особенное поколение»: Александр Олешко раскрыл детали общения с Верой Алентовой

25 декабря 2025, 18:23

Александр Олешко поделился своими воспоминаниями об актрисе Вере Алентовой

Александр Олешко (Фото: Instagram* @oleshkoaleksandr)

Александр Олешко поделился своими воспоминаниями о народной артистке Вере Алентовой.





В беседе с «RT» Олешко отметил, что книга Алентовой лучше всего помогает понять её личность и творческий путь, так как актриса написала её очень откровенно.



Актёр благодарен судьбе за личное общение с актрисой. После совместной работы в эпизоде фильма «Зависть богов» они иногда созванивались и переписывались.

«Она всегда была очень внимательна, она была очень учтив», — сказал он.

«Очень грустно терять людей совершенно особенного содержания и особенного поколения», — заключил актёр.