Врач раскрыла пользу субпродуктов

09 апреля 2026, 16:26

Диетолог Королева: Субпродукты полезны при анемии

Субпродукты ничем не уступают обычному мясу по питательной ценности и являются хорошим источником белка, витаминов и микроэлементов. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.





В разговоре с Общественной Службой Новостей врач отметила, что субпродукты полезны для человеческого организма не менее, чем филе и вырезки, но стоят несколько дешевле. Они являются хорошим источником полноценного белка, жирорастворимых витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.





«Также во всех внутренних органах много гемового железа — это компонент, который в целом поддерживает здоровье любого человека, а для людей с анемией он полезен вдвойне. Я обычно рекомендую пациентам с пониженным уровнем гемоглобина регулярно употреблять такие продукты — это помогает в коррекции состава крови», — уточнила Королева.