Врач раскрыла пользу субпродуктов

Диетолог Королева: Субпродукты полезны при анемии
Фото: iStock/cagkansayin

Субпродукты ничем не уступают обычному мясу по питательной ценности и являются хорошим источником белка, витаминов и микроэлементов. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.



В разговоре с Общественной Службой Новостей врач отметила, что субпродукты полезны для человеческого организма не менее, чем филе и вырезки, но стоят несколько дешевле. Они являются хорошим источником полноценного белка, жирорастворимых витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.

«Также во всех внутренних органах много гемового железа — это компонент, который в целом поддерживает здоровье любого человека, а для людей с анемией он полезен вдвойне. Я обычно рекомендую пациентам с пониженным уровнем гемоглобина регулярно употреблять такие продукты — это помогает в коррекции состава крови», — уточнила Королева.

Она порекомендовала включать субпродукты в рацион один-два раза в неделю. Полностью от них отказаться стоит людям с повышенным уровнем мочевой кислоты и подагрой, заключила Королева.
Элина Позднякова

