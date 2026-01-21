Любителей выпить будут пугать страшными картинками на бутылках с алкоголем

21 января 2026, 05:02

В Госдуме предложили размещать на алкоголе предупреждение о вреде здоровью

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по вопросам социального развития и труда Ярославом Ниловым разработала законопроект, обязующий производителей алкоголя размещать на упаковке специальные предупреждения. Об этом пишет РИА Новости.