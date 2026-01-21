Любителей выпить будут пугать страшными картинками на бутылках с алкоголем
Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по вопросам социального развития и труда Ярославом Ниловым разработала законопроект, обязующий производителей алкоголя размещать на упаковке специальные предупреждения. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно инициативе, этикетки должны не только содержать текстовые предупреждения, но и включать визуальные изображения, например, фотографии заболеваний и поражённых в результате злоупотребления спиртными напитками органов.
Авторы законопроекта предлагают дополнить упаковку алкогольных напитков наглядной демонстрацией негативных последствий алкоголизма. По сути, это будет аналог решения, которое приняли по табачной продукции. Подобный подход доказал свою эффективность в борьбе с курением, так как шокирующие изображения способствовали снижению числа курильщиков и мотивировали многих отказаться от вредной привычки, считают инициаторы.
Депутаты убеждены, что внедрение визуальных предупреждений на алкогольной продукции приведёт к снижению объёмов потребления спиртных напитков в стране, улучшит демографию за счёт сокращения числа заболеваний, связанных с алкоголизмом и повысит уровень осведомлённости граждан о реальных рисках для здоровья.
