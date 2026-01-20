В России могут запретить билеты «банка приколов»
Депутат Аксаков: билеты «банка приколов» могут попасть под запрет ЦБ
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что инициатива Центробанка о запрете производства и продажи похожих на деньги предметов коснется билетов «банка приколов».
Ранее ЦБ выступил с предложением запретить производство и продажу предметов, похожих на российские банкноты и монеты. Предполагается, что такая мера позволит защитить наличные деньги от подделок.
По словам Аксакова, инициатива регулятора действительно может избавить россиян от мошенничества с предметами, похожими на деньги.
«О конкретных параметрах запрета до внесения законопроекта говорить сложно, но очевидно, что под ограничения, скорее всего, подпадают билеты "банка приколов", которые по размерам и по дизайну похожи на настоящие купюры и не имеют явных, заметных указаний на то, что они не являются средством платежа», — отметил депутат в разговоре с «Газетой.Ru».
Он уточнил, что люди не всегда обращают внимание на изменения одной буквы, например, «дублей» вместо «рублей». Между билетом «банка приколов» и настоящими деньгами должно быть явное отличие, считает Аксаков, и, например, крупный штамп, говорящий о том, что купюра ненастоящая.