«Люди пьют ради опьянения»: в безалкогольных аналогах крепких напитков нет никакого смысла

20 января 2026, 23:35

Нарколог Шуров: В России не приживутся безалкогольные аналоги крепких напитков

Фото: iStock/5PH

В России не приживутся безалкогольные аналоги крепких напитков, поскольку люди пьют их ради состояния опьянения, а не из-за вкусовых качеств. Такое мнение выразил главный врач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров.





Напомним, на рынке появились безалкогольные варианты виски, джина, рома и даже водки. По словам психиатра, зависимых людей употребление таких напитков может привести к срыву, поскольку пьют люди ради состояния опьянения.





«А если у человека нет зависимости, то зачем ему вообще это надо? Совершенно непонятно. Для меня это какая-то очень малопонятная история. Бренды продвигают себя, пытаются заработать. Но люди пьют ради состояния опьянения. Если там нет этанола, возникает резонный вопрос: какой в этом смысл?», — сказал Шуров в разговоре с Общественной Службой Новостей.