«Люди пьют ради опьянения»: в безалкогольных аналогах крепких напитков нет никакого смысла
В России не приживутся безалкогольные аналоги крепких напитков, поскольку люди пьют их ради состояния опьянения, а не из-за вкусовых качеств. Такое мнение выразил главный врач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров.
Напомним, на рынке появились безалкогольные варианты виски, джина, рома и даже водки. По словам психиатра, зависимых людей употребление таких напитков может привести к срыву, поскольку пьют люди ради состояния опьянения.
«А если у человека нет зависимости, то зачем ему вообще это надо? Совершенно непонятно. Для меня это какая-то очень малопонятная история. Бренды продвигают себя, пытаются заработать. Но люди пьют ради состояния опьянения. Если там нет этанола, возникает резонный вопрос: какой в этом смысл?», — сказал Шуров в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он уточнил, что безалкогольное пиво сохранилось на рынке, поскольку оно имеет какие-то вкусовые качества оригинального напитка. А вот безалкогольную водку пить ради вкуса вряд ли кому-то захочется, считает психиатр.
При этом Шуров не исключил, что безалкогольные аналоги крепких напитков могут пригодиться в качестве ингредиентов для приготовления коктейлей, однако и они вряд ли кому-то будут нужны.
В России такие напитки точно не приживутся, выразил уверенность эксперт, отметив, что северный тип употребления заключается в том, чтобы купить побольше крепкого и побыстрее напиться.