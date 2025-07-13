«Любители лавандового рафа»: Милонов предложил запретить показ бездетных женщин в кино

13 июля 2025, 22:03

В Госдуме связали позднее вступление в брак в РФ с бездетными героинями в кино

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ограничить показ в фильмах и сериалах успешных бездетных женщин.





В беседе с «Газета.Ru» Милонов заявил, что демонстрация подобных образов крайне негативно влияет на молодежь и формирует «чудовищную инфантильность».



Депутат отметил, что молодые люди стали позже вступать в брак, предпочитая вести несерьёзный образ жизни, кататься на самокатах и заводить домашних животных. Он подчеркнул, что особое недовольство в кино вызывают образы «бизнес-вумен под 40 без детей», пропагандирующих ложные ценности.

«Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах. Героини должны соответствовать определенным критериям. Нельзя показывать людей, которые отказываются от семьи», — заявил он.